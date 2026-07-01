Exteriores eleva a 26 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela

Equipos de rescate y voluntarios intentan localizar a supervivientes bajo las ruinas de los edificios que colapsaron tras los terremotos en Venezuela MIGUEL MEDINA | REUTERS

El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.La reina ha deseado a los integrantes del equipo médico que les vaya «lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables» y ha destacado la respuesta «efectiva» de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.

Venezuela y miles de rescatistas de todo el mundo apuraban este martes las últimas horas para encontrar supervivientes de los terremotos de hace casi una semana, que acumulan 2.000 personas muertas, mientras médicos y enfermeras de hospitales públicos atienden a miles de heridos en una situación precaria. Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado en el estado La Guaira