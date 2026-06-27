España se echa a la calle en solidaridad con las víctimas de la tragedia en Venezuela

Concentración en Vigo en apoyo a las víctimas de Venezuela. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Las muestras de solidaridad pública con Venezuela tras los dos terremotos que dejan más de 500 muertos recorrieron toda la geografía española. Municipios y comunidades autónomas lideraron actos institucionales, gestos y campañas para tratar de impulsar la solidaridad con el país caribeño, que adolece de recursos para el rescate de desaparecidos, el desescombrado y la atención médica requerida para una crisis de tal calibre.

La mayoría de ayuntamientos gallegos respondió a la convocatoria realizada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Abel Caballero, alcalde de Vigo, se concentró junto al equipo municipal frente al consistorio de la ciudad y trasladó «un abrazo fortísimo» al «pueblo hermano de Venezuela», para transmitir «toda la solidaridad» de la ciudad y el acompañamiento «en este momento de terrible tragedia», «tan doloroso».

El Gobierno de Canarias también refirió «su más profundo pesar y consternación por el devastador terremoto sufrido por la República Bolivariana de Venezuela» y por las vidas perdidas, los cuantiosos daños materiales y el «inmenso sufrimiento» entre la población. Como gesto de colaboración, anunció un servicio sanitario especial para las personas con familia en Venezuela, y se declaró luto oficial hasta el 29 de junio. Además, el Ejecutivo donará un millón de euros en ayudas a Venezuela y dispondrá un equipo de psicólogos, arquitectos técnicos y trabajadores sociales para ayudar.

La Generalitat valenciana anunció por su parte una donación de 500.000 euros y que «permanece a la espera de las solicitudes concretas que trasladen las autoridades y los organismos responsables de la coordinación humanitaria» en Venezuela para poder atender la emergencia con más eficiencia. La catalana por su parte, dispuso un equipo de 13 bomberos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), un profesional de Protección Civil y uno del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que viajó al Caribe ayer mismo.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó desde la vecina Lisboa la «total solidaridad» de la Unión Europea en su conjunto con la crisis natural de Venezuela y elogió la respuesta rápida de sus países. «He sabido que Portugal ha ofrecido su ayuda. Eso demuestra la capacidad, la disposición y la rapidez de Europa y de este país para ayudar a sus socios en el mundo. Toda nuestra solidaridad ante esta devastación y nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas», dijo.

El Gobierno movilizará un millón de euros para ayudar a los damnificados

El Gobierno de España movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las «consecuencias se minimicen» tras los terremotos registrados en el país sudamericano.

Así lo anunció este viernes en Oviedo el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien indicó que dio la orden para movilizar esta contribución financiera «en estas primeras horas». Antes de participar en la inauguración de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el ministro señaló que el objetivo de estas ayudas es que las consecuencias «se minimicen», aunque, según advirtió, ya se están viendo los efectos «devastadores» de los sismos.

El vicepresidente del Gobierno destacó que el Ejecutivo está en permanente seguimiento de la situación e intentando entrar en contacto con todos los españoles que están en la zona afectada.