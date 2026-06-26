Ocho gallegos se incorporan a los equipos de rescate enviados por España a Venezuela

Personal de la UME con destino a Venezuela que partió este viernes del Torrejón, de donde despegarán este sábado los rescatistas gallegos Ignacio Cumellas | EUROPAPRESS

Ocho especialistas gallegos en búsqueda y rescate se incorporarán al equipo enviado por España para colaborar en las labores de asistencia a las víctimas de los dos terremotos que el miércoles por la tarde, hora local, sacudieron en norte de Venezuela y causaron cerca de 600 muertos, según el último balance. Seis de ellos pertenecen a Briegal (Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias de Galicia) y los otros dos a la asociación IAE Rescue. Estos se integrarán con los demás miembros de esta entidad que tiene sede en Valencia.

El equipo partirá este sábado a las 12 horas del aeródromo de Torrejón de Ardoz. En otra aeronave se enviarán mercancías, una operación coordinada por la Xunta a petición del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). Todos los efectivos se van a integrar bajo un único equipo, como oferta espontánea de España, según fuentes del Gobierno gallego, que también tiene previsto dar ayudas de cooperación.

Leer más: Los mayores terremotos de la historia: potentes en Chile, mortíferos en Haití

Las partidas necesarias saldrán del convenio de la Xunta con Farmanundi, del que están disponibles 24.000 euros, y del de Cruz Roja, cuya firma está pendiente con una cuantía de 50.000 euros.

Efectivos de la UME

Dentro de los recursos movilizados por España, este viernes viajó ya hacia Venezuela el equipo USAR de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, que despegó de madrugada de la base aérea de Torrejón, transporta a 59 efectivos del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate, según informó este viernes el Ministerio de Defensa.