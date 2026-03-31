Robles justifica el cierre del espacio aéreo y afirma que no supone romper con Estados Unidos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, a su salida de la comparecencia a petición de PP en una comisión del Congreso. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El Gobierno continúa minimizando las amenazas de la Administración estadounidense por su postura de rechazo ante la guerra en Irán, que califica oficialmente de «ilegal». El último aviso de Washington lo pronunció el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, que cuestionó el futuro de la OTAN si algunos socios -nombró específicamente a España- les continúan impidiendo el uso de sus bases en el extranjero para lanzar estos ataques, como es el caso de las instalaciones de Rota y Morón. En esa línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a justificar este martes en el Congreso, durante su comparecencia urgente ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el cierre del espacio aéreo a las aeronaves implicadas en el conflicto en Oriente Medio. «Estamos comprometidos por la paz, pero nuestra posición va a ser siempre clara: estar contra toda guerra que vulnere el derecho internacional», insistió.

La ministra defiende, pese a las críticas que llegan desde el otro lado del Atlántico, que «España es un aliado serio, fiable y comprometido» y puso como ejemplo el despliegue de tropas españolas en varias misiones internacionales de la OTAN. Sostiene, además, que la posición del Gobierno es «coherente» y compara este ataque con la invasión de Rusia en Ucrania iniciada en el 2022. «No podemos aceptar que dos países hayan decidido arrastrar al mundo a su guerra», criticó en referencia a EE.UU. e Israel. Robles tampoco contempla que Washington saque sus militares de las bases de Rota y Morón «porque están realizando una labor importante en tiempos de paz». Declaraciones que llegaron, además, el mismo día en el que se ha conocido que Italia también negó a bombarderos de EE.UU. que participaban en la ofensiva el uso de una base en Sicilia.

Pese a las asperezas que existen entre Madrid y Washington a raíz del conflicto, Moncloa sostiene que el veto a las bases de Rota y de Morón y el cierre del espacio aéreo «no son, en absoluto, una ruptura de relaciones». Lo justifican alegando que estas instalaciones siguen funcionando con normalidad, «con la excepción de operaciones que puedan estar relacionadas con la guerra en Irán». La portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, también se mostró este martes tranquila respecto a posibles represalias de Estados Unidos. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sáiz remarcó que las relaciones de España con la primera potencia mundial son «absolutamente normales y fluidas» tanto a nivel diplomático como «a niveles de gobierno» y, como ya hizo la víspera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, subrayó que está previsto abrir dos oficinas comerciales, que se sumarán a las cinco existentes, en el país norteamericano. «Las empresas españolas invierten en Estados Unidos y también somos el principal destino inversor», aseguró. La ministra reivindicó en todo caso el papel que está teniendo el presidente del Gobierno en su oposición a las maniobras de Trump y volvió a evidenciar que el Ejecutivo está cómodo ejerciendo un papel de némesis del presidente estadounidense que ya le otorgan diversos medios internacionales.

La portavoz del PP, Ester Muñoz cargó de nuevo este martes contra la decisión del Gobierno: «Estados Unidos no necesita a España para defenderse, pero España a la OTAN sí». «Para ser rebelde tienes que poder permitírtelo», sentenció, aunque también defiende que los acuerdos de la Alianza Atlántica «hay que cumplirlos» y que España tiene soberanía nacional para decidir.

Misión en Chipre

Durante su comparecencia, Robles también desveló que la fragata Cristóbal Colón, que lleva casi un mes desplegada en aguas del Mediterráneo Oriental en labores de escolta al portaviones francés Charles de Gaulle después de que un misil alcanzara territorio de Chipre (país de la UE), será sustituida por la Méndez Núñez, un navío de la misma clase, el 7 de abril donde, si no cambia la situación, mantendrá las mismas órdenes.