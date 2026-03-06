Sánchez comparecerá en el Congreso para hablar de Irán, pero insiste en que «esta guerra es un error extraordinario»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa tras la cumbre hispano-portuguesa este viernes en Huelva. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso, al amparo del artículo 203 del Reglamento de la Cámara, para informar sobre la posición del Gobierno ante el conflicto de Oriente Medio y sobre la última reunión del Consejo Europeo. La comparecencia llega en un momento de fuerte tensión política, después de que el Ejecutivo decidiera enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre sin recabar previamente la autorización parlamentaria. El PP ya había exigido al presidente esta misma mañana en un comunicado que diera cuenta de dicha decisión y solicite la autorización que establece la Ley de Defensa Nacional; algo que el Ejecutivo no cree necesario. «Del mismo modo que defendemos y pedimos un mundo con reglas, en España hay reglas y deben cumplirse, y el Gobierno debe someterse a la democracia y la legalidad, a comparecer en el Congreso y dar explicaciones a los españoles», insistió la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, muy crítica con que Sánchez no no vaya a comparecer en la Cámara baja hasta «dentro de unas semanas».

Los populares recuerdan que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy recurrieron hasta en 26 ocasiones a ese trámite para que las Fuerzas Armadas participaran en operaciones en el exterior, siendo la última en 2018, cuando se pidió autorización para incrementar los efectivos en la misión de la Unión Europea en Mali. Por eso han solicitado además la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La formación de Alberto Núñez Feijoo advierte de que el buque, al que califica como el más avanzado de la Armada, ha sido enviado a una zona de conflicto activo, exponiendo a sus tripulantes a operaciones militares en curso. A juicio del PP, el presidente «no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso», por lo que reclama que la participación española sea sometida de inmediato a consideración parlamentaria.

La polémica se ve agravada por la falta de respaldo interno en la coalición de gobierno. Podemos ha rechazado el envío de la fragata al considerar que supone participar en una guerra ilegal, y el BNG ha exigido igualmente explicaciones. Eso explica también las exigencias del primer partido de la oposición: «Así podremos saber en sede parlamentaria lo que opinan de las maniobras de Sánchez los que apoyan a Sánchez», dice.

Los populares cargan además contra el Gobierno por no haber informado a la oposición del despliegue, denunciando que se enteraron por la televisión de que la fragata, «municionada y preparada para entrar en combate», zarpaba hacia una zona en conflicto. Acusan al Ejecutivo de eludir deliberadamente el control parlamentario y, con ironía, señalan que el histórico «No a la guerra» del presidente se ha convertido en un «No al Congreso»: «Evita cualquier tipo de límite establecido por ley y debate, y gobierna como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás».

«Entre aliados es bueno señalar cuando se está cometiendo un error y esta guerra es un error extraordinario»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado sobre el conflicto de Oriente Próximo durante la rueda de prensa tras la cumbre hispano-portuguesa este viernes en Huelva. Señaló sobre los ataques de Estados Unidos sobre Irán que «entre aliados es bueno señalar cuando se está cometiendo un error y esta guerra es un error extraordinario».También recalcó la «tranquilidad de España al estar del lado de la legalidad internacional» y defendió el «echar una mano a Chipre» con el envío de la fragata Cristóbal Colón con base en Ferrol.