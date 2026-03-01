Felipe VI aboga por la diplomacia y pide «máxima contención» en Oriente Medio

Felipe VI en su intervención en la cena inaugural del Mobile World Congress Kike Rincón | EUROPAPRESS

Felipe VI reclamó este domingo una «salida diplomática» a la crisis abierta en Oriente Medio aprovechando su intervención en la cena inaugural de un Mobile World Congress, marcada por la guerra abierta en Oriente Medio tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta iraní contra los países del Golfo Pérsico en los que Estados Unidos cuenta con bases militares. «Llamamos a la máxima contención en el uso de la fuerza, respeto a la vidas de civiles y la búsqueda de una salida diplomática» a la guerra abierta en Oriente Medio, pidió el Rey, que recordó en su intervención que «mientras hablamos, Oriente Medio se desliza de nuevo hacia una situación crítica, con claro riesgo» de que la crisis «escale a nivel regional con consecuencias impredecibles». Por ello, abogó por «restablecer el diálogo» entre las partes en una búsqueda «honesta» de la paz.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a «la desescalada inmediata, respeto al derecho internacional y la urgencia de retomar el diálogo cuanto antes. Ahí es donde va a estar España», advirtió el líder del Ejecutivo, en un tono mucho más crítico con la actuación de Estados Unidos e Israel del exhibido hasta ahora tanto por la Unión Europea como por los principales gobiernos europeos.

Legitimidad

«Estados Unidos e Israel atacaron unilateralmente a Irán sin contar con la comunidad internacional», apuntó Sánchez, reconociendo al mismo tiempo que «descabezaron un régimen terrible que oprime a su población, especialmente a las mujeres». El presidente del Gobierno defendió además la legitimidad de denunciar al mismo tiempo al régimen de los ayatolás y el ataque iniciado este sábado.

Sánchez señaló, además, los riesgos que entraña la guerra abierta en Oriente Medio, que a su juicio «causan cientos de víctimas inocentes y sume a la región en un terror que va a traer más inestabilidad global. El fin y esos medios -concluía el presidente- corren riesgo de abocarnos a un desastre aún mayor».

Pedro Sánchez aprovechó además su intervención ante los principales representantes de la patronal mundial de la telefonía móvil para defender sus medidas de control sobre las redes sociales a menores. «No podemos sacrificar la libertad, la convivencia o la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos», señaló el presidente, que instó a actuar «frente a lo malo» en el ámbito digital, «con firmeza, con legitimación, con convicción y sin miedo», y a llegar a un acuerdo para frenar esas amenazas «antes de que sea demasiado tarde». «No podemos permitir que aquellos que diseñan estos algoritmos para propagar determinadas informaciones comprometan el futuro» de un sector esencial como el de la tecnología, y mucho menos que la IA sea utilizada para socavar principios democráticos», afirmó.

El MWC llega a su 20 edición en Barcelona con el cartel de completo en los pabellones de la Fira Gran Vía y la aspiración de superar los 100.000 visitantes. Aunque los responsables de la entidad organizadora, la patronal del móvil GSMA, se centran más en los entre 20.000 y 25.000 directivos que visitarán la muestra.