El Gobierno portugués quiere atraer inmigrantes para reparar los daños por el mal tiempo, que cifra en más de 4.000 millones de euros

Un hombre observa cómo el agua cubre sus tobillos en una calle de Alcácer do Sal, en la región de Setúbal. Pedro Nunes | REUTERS

Desde la llegada de Kristin, en Portugal han fallecido 12 personas, cientos han resultado heridas y varias decenas evacuadas a causa del mal tiempo, que también deja daños materiales superiores a 4.000 millones de euros, según ha estimado el ministro de Economía, Manuel Castro Almeida. La mayoría de las muertes se debe a riadas o caídas de estructuras urbanas, pero hasta cuatro de ellas se produjeron tras caerse las víctimas desde un tejado, cuando intentaban reparar sus casas ante la falta de ayudas y la inminencia de más lluvias.

La ministra de la Administración Interna tendrá que justificar ante el Parlamento la demora en la reacción y las ayudas, pero tanto los afectados como las empresas achacan las lentas labores de reconstrucción a la falta de mano de obra. Este jueves, el primer ministro, Luís Montenegro, se reunió con empresas de construcción para facilitar el reclutamiento de mano de obra en el extranjero. La decisión llega después de que su Gobierno haya aprobado en los últimos seis meses dos leyes que restringen severamente la entrada y permanencia de inmigrantes en Portugal.

La zona central del país sigue en estado de calamidad. Decenas de miles de personas no han recuperado el suministro eléctrico desde hace ocho días y un número indeterminado permanecen fuera de sus casas. Además, cientos de carreteras y vías fueron cortadas. A mediodía, se activó la alerta roja para la cuenca del río Tajo, cuyo caudal se duplicó a lo largo de la jornada.

Las inundaciones más graves se registraron en las zonas de Setúbal, Lisboa y Santarém, y varios municipios han decidido aplazar la votación prevista para el domingo, correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Uno de los dos candidatos, el ultra André Ventura, propone aplazar las elecciones en todo el país: «Son la última de las preocupaciones de la gente». Pero esta medida solo puede ser tomada por aquellos ayuntamientos que se encuentren bajo el estado de calamidad y, por eso, la Comisión Nacional Electoral aseguró que no considera alterar la fecha.

Tras reunirse con el presidente de la República y con su consejo de ministros, Luís Montenegro anunció medidas de apoyo complementarias y que el estado de calamidad se extenderá hasta el día 15 en las zonas afectadas ante las "próximas horas de máxima dificultad". También reivindicó que el Estado nunca ha respondido "tan rápido" como ante esta catástrofe.