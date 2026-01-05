O BNG considera a operación de Estados Unidos en Venezuela «unha agresión militar que vulnera o dereito internacional»
Para os nacionalistas galegos, a acción estadounidense supón «unha escalada alentada polo afán imperialista de se apropiar dos recursos estratéxicos» do país de América Latina05 ene 2026 . Actualizado a las 21:39 h.
O Bloque Nacionalista Galego considerou o sábado a chamada operación Resolución Absoluta como «unha agresión militar que vulnera o dereito internacional, nomeadamente a Carta das Nacións Unidas, e supón unha gravísima ameaza contra a paz e a seguridade a nivel rexional e internacional». O BNG condenou «os ataques» do «exército dos Estados Unidos contra a cidade de Caracas e outros puntos do territorio» de Venezuela, sen facer referencia á extracción do presidente, Nicolás Maduro.
Para os nacionalistas galegos, a acción de Estados Unidos supón «unha escalada alentada polo afán imperialista de se apropiar dos recursos estratéxicos de Venezuela, así como por recuperar o control neocolonial da América Latina».
O partido liderado por Ana Pontón mostrou o seu apoio «ao pobo da Venezuela e a súa institucionalidade democrática». Por outro lado, reclama unha «resposta inmediata e firme por parte dos organismos multilaterais», facendo referencia tanto á ONU como ao «conxunto da comunidade internacional». E, tamén, piden tanto ao Goberno como á Xunta «unha condena clara desta agresión militar [...], así como o despregamento de tódalas accións precisas para ofrecer apoio e protección á poboación galega residente en Venezuela».
Ademais, o BNG, xunto a Podemos, Sumar —tamén a deputada de Compromís no Grupo Mixto, Àgueda Micó— e EH Bildu solicitaron o sábado a comparecencia do ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no Congreso. O Bloque esixe «coñecer a posición do Goberno ante o grave ataque dos Estados Unidos de América».