Von der Leyen destaca el complejo hospitalario de A Coruña y el Camino de Santiago como inversiones de la Unión Europea en España

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, sostuvo este miércoles que España «ha enriquecido a Europa con su increíble cultura y creatividad», cuando en el 2026 se cumplen 40 años de su pertenencia a la Unión Europea (UE).

«Hemos ganado muchísimo trabajando juntos. Han enriquecido a Europa con su increíble cultura y creatividad. Y han desempeñado un papel fundamental en la integración europea, apoyando proyectos comunes clave, como el euro o la ampliación», dijo la mandataria europea en un vídeo mensaje.

La política alemana recordó que hace cuarenta años se marcó «un hito en la unidad europea», ya que «la historia reciente» había «separado» a Europa y España, pero los españoles eligieron «un futuro democrático y regresaron a su hogar en el corazón» del Viejo Continente.

También recordó que España se ha transformado «desde Asturias hasta Andalucía» y que es ahora «una potencia económica, con la segunda economía turística más avanzada del mundo» así como «una pionera en energías renovables y transporte sostenible».

En este sentido, remarcó que el país ibérico «ha ayudado a Europa a convertirse en líder mundial en energías renovables» y que, a su vez, «Europa ha invertido en España, centrándose en lo que importa a las personas».

Recordó que se han modernizado estructuras de transporte, se han construido estaciones de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos, se ha protegido la Alhambra de Granada y el camino de Santiago, se han desarrollado nuevos hospitales «como el de A Coruña», se ha invertido en vivienda social «en todo el país» y se ha suministrado banda ancha a más de siete millones de hogares.

«¡Qué gran historia estamos escribiendo juntos! Les deseo un muy feliz 40 aniversario de pertenencia a la UE. ¡Viva Europa!», concluyó. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sostuvo por su parte en otro videomensaje, que pronunció en castellano, que en estas cuatro décadas, España ha hecho a la Unión Europea «más fuerte, más próspera y más solidaria». «La presencia de España en la Unión Europea es una historia de gran éxito para los españoles y para todos los europeos», dijo.