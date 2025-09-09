Estados Unidos propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela
NUEVA YORK / COLPISA
Un meme difundido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugiere esta medida por sus vínculos con Nicolás Maduro09 sep 2025 . Actualizado a las 17:58 h.
El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó el lunes por la noche a través de un meme al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con retirarle el visado para entrar