Estados Unidos propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

Mercedes Gallego NUEVA YORK / COLPISA

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la entrega de los premios Pedro Zerolo en Madrid, el pasado 30 de junio. J.P.Gandul | EFE

Un meme difundido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugiere esta medida por sus vínculos con Nicolás Maduro

09 sep 2025 . Actualizado a las 17:58 h.

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó el lunes por la noche a través de un meme al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con retirarle el visado para entrar

