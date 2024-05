Sánchez sella con Zelenski un histórico apoyo militar entre críticas de sus socios

Los reyes durante la recepción a Zelenski en el palacio real. Ballesteros | EFE

Una ayuda militar sin precedentes en la historia reciente de España. Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmaron este lunes en Madrid un acuerdo de cooperación en materia de seguridad por el que el Gobierno se compromete a enviar a Kiev un paquete de armamento valorado en 1.129 millones de euros.

La donación incluye misiles Patriot y carros de combate Leopard, dos elementos que, desplegados en el campo de batalla, pueden ser decisivos para contrarrestar por aire y tierra la nueva ofensiva lanzada por Moscú en las últimas semanas, además de proteger a la población civil. El hito se produjo durante la segunda visita del líder ucraniano —la primera con carácter oficial y bilateral— a España, que incluyó una nutrida agenda iniciada con el recibimiento del rey a Zelenski a pie de pista tras su aterrizaje, por la mañana, en el aeropuerto de Barajas. Un guiño protocolario solo reservado para las grandes visitas de Estado.

«Es un honor que el rey Felipe VI le haya dado la bienvenida en persona a nuestra delegación»

Pero mientras Zelenski agradecía a los españoles, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Sánchez en Moncloa, su actitud de «no mirar hacia otro lado» desde que Rusia lanzara su ataque contra Ucrania hace ya algo más de dos años, algunos aliados parlamentarios del PSOE, incluido Sumar, el socio minoritario del Gobierno, criticaban a Sánchez por no haber llevado este convenio internacional al Congreso para su ratificación.

Así lo expresó el portavoz del partido de Yolanda Díaz, el también ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que exhibió su enfado con el ala socialista del Ejecutivo por lo que considera una «total falta de transparencia» dado que su formación no habría sido informada previamente por el presidente de la letra pequeña del acuerdo.

Grietas abiertas

Aunque evitó señalar si la vicepresidenta segunda respalda o no su contenido, el tono empleado evidenció que las grietas que dividen a la coalición cada vez son más grandes a falta de menos de dos semanas para que se abran las urnas de las elecciones europeas del 9J. Urtasun reconoció que el origen de esta discrepancia se encuentra en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 16 de abril, cuando se aprobó un acuerdo extraordinario para reforzar las capacidades militares en materia de defensa con una ampliación del crédito. «Fue un acuerdo muy opaco donde no estaba establecido el destino y no estaba claro para qué se hacía», señaló el ministro de Cultura. La respuesta al enigma, defienden desde Sumar, la conocieron este lunes.

Tanto Zelenski como Sánchez reconocieron que la sola ayuda de España no será capaz de blindar el cielo de Ucrania frente a los más de 3.000 ataques aéreos mensuales que llegan desde Rusia «y que el mes que viene se incrementarán», puntualizó el líder ucraniano, que puso como ejemplo el bombardeo a un hipermercado en Jarkóv, al noroeste del país, que causó el sábado 16 víctimas mortales y 43 heridos. «Eran solo personas que estaban haciendo sus compras del fin de semana por la mañana, no eran objetivos militares. Fue un ataque deliberado», recriminó el líder ucraniano, que había cancelado su visita a España prevista para el 17 de mayo precisamente por el recrudecimiento de la ofensiva rusa.

Tras su reunión con Sánchez, Zelenski asistió al almuerzo que los reyes le ofrecieron en el Palacio Real, en el que estaba presentes, además del propio Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo. Durante el mismo, Felipe VI trasladó el apoyo de España a la causa ucraniana «durante el tiempo que sea necesario». También mostró, como había hecho el presidente del Gobierno, su respaldo al plan de paz propuesto por el propio Zelenski, que pasa por la retirada completa de las tropas rusas.

El presidente de Ucrania, por su parte, subrayó que había viajado a Madrid «con una misión muy distinguida», la de entregar la condecoración del Corazón de Oro a la cooperante española Emma Igual, asesinada en un ataque ruso el pasado septiembre.

Zelenski saluda al portavoz del PNV, Aitor Esteban. Kiko Huesca | EFE

ERC, Bildu, Podemos y BNG plantan a al presidente ucraniano en el Congreso

Los morados denunciaron que el acuerdo supone un «lavado de cara» a la decisión «antidemocrática» de Sánchez de enviar armas

M. A. Alfonso

Esquerra, EH- Bildu, Podemos y el BNG declinaron acudir al encuentro en el Congreso con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con motivo de su visita oficial a España. Y es que el acuerdo sellado con Zelenski resucitó una de las grandes batallas que la pasada legislatura azotó a las dos alas del Gobierno, la del envío de material militar a Ucrania. Podemos, que formaba entonces parte del Consejo de Ministros, plantó a Zelenski en la visita vespertina que el líder ucraniano —que durante toda la jornada lució su ya icónica camiseta verde oliva— realizó al Congreso, donde se reunió con los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, la socialista Francina Armengol y el popular Pedro Rollán, y con representantes de los grupos parlamentarios. Los morados denunciaron que el acuerdo supone un «lavado de cara» a la decisión «antidemocrática» de Sánchez de enviar armas con un elevado valor económico sin someterse previamente a la ratificación del Parlamento.

La misma discrepancia a la que apuntó el diputado de EH Bildu —partido que tampoco acudió a la convocatoria— Oskar Matute: «Aumentar el gasto militar a espaldas del Congreso solo beneficia a las grandes potencias y a la industria armamentística». Tampoco estuvieron presentes los diputados de Esquerra, que en su caso alegaron motivos de agenda.

Con gran parte de sus aliados recelando de lo firmado este lunes con el presidente ucraniano, lo cierto es que, además del apoyo militar, el acuerdo bilateral también incluye la participación y el apoyo de España a la cumbre por la paz que se celebrará a mediados de junio en Suiza y también al encuentro que empezará a calibrar la reconstrucción y el desminado de Ucrania, en Berlín, también el mes que viene. Para esta cita, Sánchez ya ha confirmado la presencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.