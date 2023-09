Daniel Sancho pidió ayuda a Froilán tras asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta

Daniel Sancho y Froilán de Marichalar y Borbón EFE y EP

Un crimen cada día más enrevesado e insólito. El español Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en Tailandia, contactó con Froilán de Marichalar y Borbón, el nieto de Juan Carlos I, para pedirle ayuda tras cometer este asesinato premeditado, según desveló el programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser.

Poco después de su detención, ya se había hablado de la conexión entre el hijo de Rodolfo Sancho y hijo de la Infanta Elena, con el que tenía amigos en común y con el que se seguía en redes sociales.

Conocedor de la complicada situación en que se hallaba y que podría enfrentarse a la pena de muerte, Sancho intentó utilizar la influencia de Froilán y «mover sus hilos» para que el hermano de Victoria Federica «le ayudase de alguna manera». Un objetivo fallido porque cuando el nieto del emérito se enteró del favor que le pedía el asesino confeso, dejó de seguirlo en redes sociales y cortó todos los contactos con él.

Darling Arrieta, de gira por España

Visiblemente nerviosa, la hermana del médico colombiano asesinado en Tailandia, Darling Arrieta, ofreció este martes la primera entrevista en España. Lo hizo en el programa de Mañaneros, de TVE, con un objetivo claro: «Limpiar el nombre de mi hermano», dijo. Y es que una de sus principales motivaciones fue desmentir algunas de las informaciones sobre Edwin Arrieta y su familia en las que se apuntaba a que podría estar relacionado con la mafia. «Nos han puesto por el suelo a mi hermano y a mi familia», lamentó.

«Es una familia destrozada con unos padres que ya no tienen a su hijo y que ni siquiera le han podido dar cristiana sepultura y no respetan la memoria de una persona muerta. Nadie dice que hablen bien de mi hermano, pero no hablen de lo que no saben, respeten el nombre de mi familia y de mi hermano», reclamó Darling, que hizo un repaso de cómo vivió la frenética búsqueda de su familiar desde la distancia. «Estábamos muy unidos y esa hermandad permitió que en estos momentos haya una persona capturada, porque si no hubiésemos estado tan unidos, quizás el hecho de que no se hubiese comunicado con nosotros ese día no habría llamado la atención y quizás no habría un detenido», manifestó. En este sentido, recordó cómo tanto ella como sus padres y unas amigas intentaron localizar a Edwin, llegando incluso a contactar con el propio Daniel Sancho a través de las redes sociales. «Nosotros nos vimos este martes, estuvimos en la playa, pero le he perdido el rastro», le dijo el cocinero español.

Darling, como ya hicieron sus padres, se mostró incapaz de perdonar a Daniel Sancho por haber matado presuntamente a su hermano, aunque reconoce y entiende el dolor que están viviendo sus padres. «Nadie de la familia de Daniel Sancho se ha puesto en contacto con nuestra familia», aclaró, al tiempo que explicó que «nosotros no tenemos nada en contra de los padres de Daniel porque también están sufriendo. Si ellos quieren ir a mi casa, nosotros los recibimos. No tenemos ningún problema».

Palabras a la familia

Ante la oportunidad de enviarles un mensaje, «les diría que se acuerden de que hay unos padres al otro lado del charco en la tercera edad, también sufriendo. Ellos aún pueden ver a su hijo y mis papás no, pueden escuchar la voz de su hijo y mis padres no», expresó. Sin embargo, no quiso entrar a valorar las declaraciones de Rodolfo Sancho a las puertas de la prisión después de visitar a su hijo por primera vez en las que afirmaba que «no van conseguir lágrimas de mí». «Solo Dios y él sabrán», dijo.

Darling explicó también que su familia no tiene abogado en Tailandia y subrayó su confianza «en la justicia de Tailandia y en su policía», con la esperanza de que «la pena se cumpla allí». Aquella fue la única vez en que Edwin viajó a Tailandia y su hermana solo pidió tres cosas durante su entrevista: «Que las cenizas de mi hermano lleguen pronto y le podamos dar cristiana sepultura, que se haga justicia y que pase esta tormenta y llegue la calma y el arcoíris vuela a brillar para nosotros porque estará la luz de mi hermano, porque él era luz. Era un hombre noble», terminó profundamente emocionada.