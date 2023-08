Néstor Rego sale en defensa de la junta militar en Níger: «África está disposta a dicir basta»

J.J. Guillén | Europa Press

El diputado electo del BNG, Néstor Rego, compartió un mensaje en redes sociales donde reivindica el golpe de Estado en Níger y a la junta militar que depuso al presidente Mohamed Bazoum, quien permanecía retenido por su propia Guardia Presidencial en la capital del país. Lo hace acusando a Francia de «orquestrar» una acción «de máis calado» con el fin de «manter a rapina neocolonial de materias primas como ouro e uranio», después de que el nuevo Gobierno de Níger acusase al Elíseo de violar su espacio aéreo y de liberar a terroristas para instigar un «plan de desestabilización» contra el país, un extremo que negó ayer el Ejecutivo de Macron.

Francia ataca o Níxer e orquestra unha acción de máis calado para manter a rapina neocolonial de materias primas como ouro e uranio. Venderano en occidente como ‘defensa da democracia’. Mais parece que África está disposta a dicir basta. pic.twitter.com/zt8G58M0jt — Néstor Rego (@NestorRego) August 9, 2023

«Venderano en occidente como ‘defensa da democracia'. Mais parece que África está disposta a dicir basta», continúa el nacionalista en su análisis sobre la situación en Niamey. La Comunidad Económica de África Occidental (Cedeao) se reúne hoy para decidir cómo actuar con la nueva junta militar que ha tomado el poder, mientras la Unión Europea avanzó esta mañana que apoyará el resultado que salga de esta cumbre.

En las primeras horas del golpe, el pasado 26 de julio, afloraron en las calles de la capital banderas prorrusas y pancartas contra Francia o pidiendo una intervención militar del Kremlin, lo que reforzó la teoría de que Moscú o el grupo de mercenarios Wagner estuviesen detrás del derrocamiento de Bazoum. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sin embargo, reconoció sus dudas sobre la responsabilidad de Rusia en el golpe, pero sí subrayó que estarían «aprovechando» la actual coyuntura de inestabilidad. «Creo que lo que pasó, y lo que sigue pasando en Níger, no fue instigado por Rusia ni por Wagner, pero han tratado de aprovecharse de ello. Cada lugar en el que está el Grupo Wagner hay muerte, destrucción y explotación. La inseguridad ha subido, no bajado», aseguró en declaraciones para la BBC.

Polémica con Ucrania

Otro asunto internacional polémico para Rego es la actitud de Occidente en la guerra de Ucrania. En la última legislatura, el parlamentario del Bloque se opuso al envío de tanques a Kiev y reiteró la necesidad de «apostar por las vías pacíficas y diplomáticas». Populares y socialistas reprobaron que, en abril del año pasado, el diputado no aplaudiese al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras su intervención a través de un vídeo en el Congreso. «Non aplaudo o presidente do Goberno español cando anuncia que envía efectivos militares ou armas, polo que é fácil entender que non aplauda o presidente de Ucraína cando pide máis armas», justificó entonces. Tampoco se habían levantado de sus escaños el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y los diputados de la CUP.

El asunto llevó a la líder del BNG, Ana Pontón, a recordar la posición de su partido respecto al conflicto militar. «Quero que quede moi clara a condena do BNG a esa invasión e a aposta porque se acelere todo o que sexa necesario para parar unha guerra cruenta que está a deixar nunha situación crítica a esa poboación», resaltó la portavoz nacional, que defendió que el Bloque «estivo no Congreso dos Deputados escoitando a intervención que facía o presidente de Ucraína con todo o respecto á dor que está a sufrir ese pobo».