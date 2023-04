Los carros de combate Leopard españoles llegarán a Ucrania antes de final de mes

Margarita Robles, con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, este miércoles en Madrid J.J.Guillén | EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, adelantó este miércoles que los seis carros de combate Leopard 2A4 comprometidos por España saldrán del país «en los próximos días» para llegar a Ucrania por mar, donde llegarán antes de que termine abril. El anuncio se produjo en la rueda de prensa junto a su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, que viajó por primera vez a España desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania en febrero del 2022.

Reznikov destacó el papel de Robles para desencallar el envío de Leopard a Ucrania y lograr la autorización de Alemania, país fabricante de los carros de combate. Del mismo modo, reveló que la «coalición de los Leopard» nació tras el ofrecimiento de Robles de adiestrar a los ucranianos en los polígonos de Letonia, donde se encuentra una misión de la OTAN con la presencia del destacamento español y varios carros de combate. Robles, por su parte, anunció que también se entregarán 20 vehículos blindados TOA (transporte oruga acorazado) y otros cuatro carros de combate están siendo reparados para enviarlos a Ucrania. «España seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario», reiteró la ministra. En la reunión bilateral, el titular de Defensa ucraniano pidió al Gobierno español más apoyo en tres asuntos: sistemas antiaéreos, material de artillería y morteros y, como solicitud más novedosa, llevar a cabo capacidades de adiestramiento y ayuda técnica para guerra anfibia y desembarcos.

El hundimiento del Moskva Reznikov explicó que uno de sus objetivos es establecer un tráfico marítimo seguro gracias a la «desocupación» de los territorios ubicados entre el Mar Negro y el Mar de Azov; y también el desminado de las aguas marinas. Para ello, acompañado por su jefe de la Armada en la visita a España, destacó la experiencia de la Marina española -«una de las mejores del mundo», dijo- y explicó que Ucrania necesita materiales como barcos, drones, armas personales o misiles.

Además, reveló que España envió a Ucrania misiles contra barco Harpoon, cuya capacidad es fundamental para disuadir a Rusia. De hecho, recordó el hundimiento del crucero Moskva por parte del ejército ucraniano e incluso bromeó ofreciendo hacer una guía para excursiones de buceo para visitar sus restos en el fondo del Mar Negro.

El ministro ucraniano también insistió en la necesidad de que Ucrania cuente un buen sistema de defensa aérea, donde incluyó la petición de aviones de combate «de nueva generación o F-16», y se mostró convencido de que acabará teniendo una 'coalición de cazas' para facilitar su envío, igual que ha sucedido con los carros de combate. Robles, sin embargo, reiteró que España no puede aportar un material con el que no cuenta, en referencia a los cazas F-16. «España tiene lo que tiene y dará en función de sus posibilidades, lo que no tiene no lo puede dar», zanjó.