La Audiencia Nacional extraditará a EE.UU. al joven británico acusado de «hackear» las cuentas de Twitter de Biden y Obama

SASCHA STEINBACH | EFE

La Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar al joven británico de 23 años reclamado por Estados Unidos por, presuntamente, 'hackear' las cuentas de Twitter del actual presidente del país, Joe Biden, su predecesor Barack Obama o Bill Gates, entre otros, y extorsionar a otras personalidades a través de sus redes sociales, así como por la supuesta comisión de varios robos por Internet.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN consideran que se dan los requisitos necesarios para proceder a la entrega de Joseph James O'Connor, alias 'Plugwalk Joe', por un total de 14 cargos criminales en Estados Unidos que en España equivaldrían a delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a organización criminal, acceso ilícito a sistemas informáticos, estafa informática, blanqueo de capitales y extorsión.

En un auto del pasado 8 de febrero, recogido por Europa Press, la AN rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa de O'Connor, entre ellos la desproporcionalidad de las penas a las que podría ser condenado en Estados Unidos o que los tribunales españoles son los competentes para juzgar estos hechos porque los servidores informáticos usados se encuentran en nuestro país.

La Sala argumenta que no solo es que en España no se haya iniciado proceso penal alguno contra 'Plugwalk Joe', sino que Estados Unidos se encuentra en mejor situación para juzgar los hechos porque allí están tanto las pruebas obtenidas en la investigación como los perjudicados. Los magistrados responden asimismo que no les corresponde hacer una crítica sobre la penalidad que la potencia norteamericana podría aplicar al joven británico por sus presuntos delitos.

Ataques a 130 cuentas de Twitter

Destacan además que, según la documentación aportada por Estados Unidos, O'Connor participó en ataques informáticos a 130 cuentas de Twitter de relevantes personajes estadounidenses hasta que finalmente fue detenido en julio del 2021 en Estepona (Málaga). Apuntan también que dichos papeles describen el 'hackeo' de una cuenta de Snapchat de una personalidad pública a la que trató de extorsionar y acosar con la amenaza de difundir fotografías con sus desnudos.

Los magistrados explican que, por eso, entre los cargos se encuentra el acoso «con intención de hacer daño, hostigar y causar una angustia emocional significativa a una persona en otro estado» colocándola «en un estado de temor razonable de muerte o grave lesión corporal».

Episodios de llamadas falsas

El material enviado también relacionaría al acusado con varios incidentes de 'swatting', esto es, llamadas falsas para generar una respuesta de emergencia de las fuerzas del orden bajo falsos pretextos. Habría avisado a la Policía de diversas amenazas falsas que movilizaron a los agentes, entre ellas volar un aeropuerto o que un individuo armado y peligroso quería matar a su esposa e hijos.

Las autoridades estadounidenses pidieron una ampliación de la petición de extradición formulando nuevos cargos contra 'Plugwalk Joe' que incluían diversas intrusiones informáticas con el objetivo de robar dinero y criptomonedas, que posteriormente eran blanqueadas por medio de transferencias y transacciones.

Durante la vista de extradición, celebrada el pasado 16 de enero en la Audiencia Nacional, O'Connor se acogió a su derecho a no prestar declaración al asegurar que desconocía por qué se le convocaba de nuevo ante el tribunal. «No sé de qué va esta vista», dijo.