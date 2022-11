«Nosotros preferiríamos claramente no tener un resultado no negociado», sostuvo esta semana ante una comisión parlamentaria el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, actual encargado de la negociación con Bruselas, que sin embargo no quiso cuantificar las opciones de que esto ocurra.

Según aclaró, se ha conseguido negociar hasta que solo quede «un número relativamente pequeño de cuestiones pendientes y seguiremos negociando sobre ellas con el deseo de conseguir un resultado negociado, porque creo que iría en el mejor interés no solo del Reino Unido y los gibraltareños, sino también de España».

LONDRES Y GIBRALTAR NO HABLAN DE PLAZOS

Ni el Reino Unido ni Gibraltar quieren pronunciarse sobre plazos para cerrar una negociación que arrancó en octubre del 2020. Ambos gobiernos han evitado responder, consultados por Europa Press, sobre hasta cuándo ven posible mantener la situación actual, pero el ministro principal, Fabián Picardo, también ha mostrado cierta inquietud.

«Espero que intensifiquemos el ritmo de nuestros intentos de encontrar soluciones a las cuestiones pendientes en las próximas semanas», confió el ministro principal en declaraciones al diario Gibraltar Chronicle un día después del viaje de Albares a Bruselas.

Tras las declaraciones de Pascual Navarro este viernes, el ministro principal reconoció los esfuerzos que se están haciendo para lograr «un acuerdo aceptable» para las partes. «Todos somos optimistas y positivos en nuestras perspectivas», señaló, reconociendo que «hay elementos en los que podemos estar ampliamente de acuerdo» en el esta fase de la negociación.

Con todo, confió en «poder poner 'los puntos sobre las íes'» en el acuerdo con la UE «en el momento adecuado» y en que esto ocurra «más pronto que tarde». «Pero aún no estamos ahí», recalcó el ministro principal gibraltareño.

Por otra parte, en sus declaraciones al Chronicle, Picardo no quiso fijar plazos temporales pese a que el Peñón tiene previstas elecciones para el próximo otoño, igual que España. «No deberíamos añadir un elemento adicional de dificultad que pondría un reloj sobre la mesa como un desafío adicional», defendió.

En este contexto, Albares ha convocado para el próximo 25 de noviembre en Madrid a los alcaldes del Campo de Gibraltar para informarles sobre el acuerdo que ha propuesto a Londres y que incluye los aspectos clave para poder gestionar la relación con el Peñón ahora que el Reino Unido ya no está en la UE y sobre cómo va la negociación. El ministro ya se reunió con ellos para informarles en octubre del 2021.