El presidente de Kosovo dimite tras admitir las acusaciones sobre crímenes de guerra

Redacción 05/11/2020 18:15 h

El presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, dimitió este jueves tras confirmarse las acusaciones de crímenes de guerra en un tribunal internacional por su etapa como líder de la guerrilla albanokosovar que luchó contra las fuerzas serbias a finales de la década de los noventa. «No permitiré comparecer ante el tribunal como presidente, y dimito hoy para proteger la integridad del Estado», dijo Thaçi.

Thaçi anunció que viajará a La Haya, sede del Tribunal Especial para Kosovo (TEK), para entregarse de forma voluntaria y defender su inocencia. No anunció cuándo se desplazará allí, pero pidió «cautela» a todas las fuerzas políticas kosovares para no causar una crisis en el país, «que no tiene tiempo que perder y debe mantener la calma».

«Hoy más que nunca os pido y animo a no perder la esperanza. Hemos logrado la libertad y la independencia, y ahora desarrollamos el Estado», dijo Thaçi.

El TEK fue creado para juzgar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos por miembros de la antigua guerrilla albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) entre 1998 y el 2000. Kosovo declaró su independencia de Serbia de forma unilateral en el 2008 y alrededor de un centenar de países han reconocido su soberanía, entre ellos EE. UU. y la mayoría de países de la Unión Europea, pero no por otros estados, como China, Rusia o España.

La Fiscalía del TEK lo acusó de crímenes de guerra y de lesa humanidad por supuestas torturas, persecuciones y desapariciones forzadas entre 1998 y 2000, así como por el asesinato de 100 personas. El mandato de Thaçi como presidente del país expiraba la próxima primavera después de haber estudiado Filosofía en Suiza y haberlo sido todo en la política de Kosovo desde la proclamación de su independencia en el 2008: ministro de Exteriores, primer ministro en dos ocasiones y hasta ahora presidente.