La división preocupa a los estadounidenses que viven en Galicia

La Voz de Galicia G. Consuegra A. Siso Zapata

A Coruña, Lugo / La Voz 04/11/2020 20:11 h

Entre la comunidad estadounidense en Galicia reinaba la misma incertidumbre que entre sus compatriotas ante el retraso de los resultados. Jennifer Eileen Fernández, que nació hace 37 años en Nueva Jersey, pero desde hace siete reside en A Coruña, vive la prolongación de las elecciones con mucho nerviosismo. Se fue a la cama con el deseo de tener un nuevo presidente, pero cuando despertó, Trump todavía estaba ahí. «En mi corazón pensé que por las manifestaciones y todo lo que ha pasado últimamente en mi país, esto ya iba a estar resuelto. ¿Como puede ser que no estamos a un 70 u 80 % de diferencia?», se pregunta.

Fernández señala que no le sorprende las declaraciones de Trump: «Aún no ha ganado y se da por vencedor, pero realmente eso es lo que ha hecho todo el año. Así es como ha ganado gente: convenciendo a todos de que si no estas con él, eres un perdedor».

En su familia hay demócratas, como ella, pero también hay republicanos. «Mis abuelos son españoles, se marcharon a Cuba por la guerra, y de Cuba a Miami», explica, «pero ahora votan a Trump porque no se sienten inmigrantes, se olvidan de eso porque la economía va bien y parece que eso es lo único que importa». Y el suyo es solo un ejemplo de la polarización que cada vez más se abre paso en la sociedad estadounidense. «Me he enfadado mucho con esa parte de mi familia. No sé como voy a sentarme con ellos en Acción de Gracias», dice con tristeza. Aunque los excusa «más que por Trump, votan por lo que representa desde el punto de vista religioso y conservador», aclara.

Sobre Biden, asegura que no era su candidato favorito. «Podíamos elegir todos los sabores de helado y hemos elegido vainilla», dice, pero recalca que, sin embargo, es un candidato competente y cualificado, «mucho mejor que Trump», insiste. Además, cuenta que Kamala Harris aporta «variedad y perspectiva, que es lo que hace falta en EE.UU.», señala.

Rebecca López Pendley creció en Texas y ahora es vecina de A Coruña. Aunque el resultado preliminar de las elecciones no la sorprende, asegura que le genera decepción y tristeza: «Trump todavía tiene a tantas personas que apuestan por él y yo verdaderamente no lo entiendo. Soy de un lugar de Estados Unidos que es muy conservador, entonces entiendo cómo piensan sus votantes, pero igual me parece muy triste».

«Tengo miedo de cómo va a reaccionar Trump si pierde»

Como Jennifer, Rebecca también tiene amigos y familiares que han votado por los republicanos y asegura que la polarización de la sociedad la vive con preocupación: «ahora eres 100 % Trump o eres 100 % Biden, pero no conozco a nadie que esté en medio». Precisamente por eso teme que, independientemente del resultado, algo malo suceda, especialmente después de que Trump se haya anunciado como vencedor de los comicios. «Hoy la preocupación es quién será el ganador, pero después serán las reacciones. Me da miedo que gane Biden y luego Trump lo acuse de robar las elecciones. Tengo miedo de cómo va a reaccionar si pierde. ¡Y también si gana! Por eso en Estados Unidos ya todos están preparados, anticipando disturbios y violencia», asegura.

Sobre la posibilidad de que estas sean las primeras elecciones norteamericanas cuyo vencedor se decida en los juzgados, asegura que lo vive con incertidumbre por los cambios que «convenientemente» Trump realizó en la Corte Suprema: «hizo cambios peligrosos y ahora la Corte está más a su favor, así que no puedo tener mucha confianza» explica.

Finalmente, hace referencia a las consecuencias de la crisis del coronavirus y de las distintas manifestaciones y protestas sociales que sucedieron a lo largo de todo el país. «Parecían determinantes, pero no lo han sido, y es preocupante porque demuestra que si Trump dice cualquier mentira, sus seguidores le creen. Aunque los datos dicen que los Estados Unidos están fatal, su palabra es la ley».

«La gente no está siendo lógica»

«La situación es muy desafortunada. Hay mucha gente que no está siendo lógica y no está colaborando, haciendo todo más difícil de lo que ya es». Es la denuncia del jugador estadounidense del Breogán, Adam Sollazzo (Tampa, Florida 1990). Al igual que sus compatriotas que viven en Galicia, el baloncestista le preocupa la polarización. «En los últimos años se han creado dos países dentro de EE.UU. Dos puntos de vista muy distintos que no acaban de entenderse. La verdad, se ha sobrepasado una línea. Se han separado familias. Se ha perdido la esencia de Estados Unidos, que así se llaman. Tenemos que avanzar como país y solo retrocedemos». No ve «ningún problema» al voto anticipado o por correo. Él optó por este último, mientras su familia prefirió el sufragio anticipado.

Sollazno ve positivo la implicación de los deportistas de élite en la política: «Estoy a favor de que las figuras públicas y los deportistas animen a la gente a informarse y a entender la realidad del país, a que se impliquen. Los que tienen una plataforma deben usarla».