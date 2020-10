Trump pagó más de 150.000 euros en impuestos por una cuenta en China

0

La Voz de Galicia H. E.

jersey city / E. La Voz 21/10/2020 22:21 h

Donald Trump tiene una cuenta bancaria en China. El presidente, que mantiene una guerra comercial y política con el gigante asiático -además de acusarlo de haber propiciado la crisis del coronavirus-, habría intentado realizar negocios al otro lado del Pacífico. La cuenta no aparece en la declaración financiera pública del magnate debido a que está a nombre de una empresa, Trump International Hotels Management, que habría sido creada en vista a potenciales concesiones, según desveló el diario The New York Times.

La empresa pagó más de 150.000 euros en impuestos en el país asiático entre el 2013 y el 2015, según la información del rotativo, que ha levantado todo tipo de críticas, sobre todo después de que otro informe desvelase hace unas semanas que el magnate solo pagó 630 euros en impuestos en EE.UU. durante el 2016 y el 2017. Es decir, habría pagado más en China en los años anteriores, que en su propio país tras acceder a la presidencia.

Trump «abrió una cuenta con un banco chino que tiene oficinas en EE.UU. para pagar impuestos locales», explicó Alan Garten, uno de los abogados de Trump. «No ha habido tratos, transacciones ni se han materializado otras acciones de negocios y, desde el 2015, las oficina ha permanecido inactiva», añadió.

Pero la investigación revela también que Trump habría invertido 161.000 euros en cinco empresas que buscaban hacer negocios en China, y que reportaron gastos hasta el 2018.

Trump ha acusado, en varias ocasiones, a su contrincante, Joe Biden, de tener una postura «débil» con respecto a China, acusando a la familia del candidato demócrata de estar «vendiendo» el país al gigante asiático.