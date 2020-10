Obama reaparece para atacar a Trump y pedir el voto para Biden: «No podemos permitirnos otros cuatro años de esto»

0

REDACCIÓN / AGENCIAS 22/10/2020 11:40 h

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha lanzado este miércoles duros ataques contra su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, y ha asegurado que el país no puede permitirse otros cuatro años así, por lo que ha pedido a sus compatriotas que no sean «complacientes» y acudan a las urnas el próximo 3 de noviembre.

«No podemos permitirnos otros cuatro años de esto, porque lo que sucede es que uno llega a un punto en el que retrocede tanto que se vuelve realmente difícil salir de ese agujero», ha dicho Obama desde Filadelfia, en el que ha sido su primer acto de campaña en apoyo del que fuera su vicepresidente, Joe Biden.

«Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se supone que son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan las cosas», ha aseverado.

«Tenemos que salir como nunca antes. No puede haber ninguna duda en estas elecciones. No podemos ser complacientes. No importan las encuestas», ha expresado haciendo referencia a los pronósticos que dan de momento como favorito a Biden.

Las palabras de Obama han sido las más duras que se han vertido contra el presidente Trump desde que comenzó la campaña electoral. La candidatura demócrata espera que la figura del antiguo inquilino de la Casa Blanca termine de movilizar el voto latino y afroamericano que puede seguir indeciso.

«Ocho meses después de esta pandemia, los casos están aumentando nuevamente en todo el país. Donald Trump no va a protegernos ahora a todos de repente. Ni siquiera puede tomar las medidas básicas para protegerse a sí mismo», ha afirmado.

«Esta pandemia habría sido un desafío para cualquier presidente, pero la idea de que esta Casa Blanca ha hecho cualquier cosa salvo arruinarlo todo por completo, no es cierta», ha añadido Obama.

«El grado de incompetencia y desinformación, la cantidad de personas que quizás no hubieran muerto si se hubiera hecho lo básico, el grado en el que ha impactado a las comunidades de bajos ingresos de manera tan desproporcionada es algo que no estoy seguro de que pueda ser reparado», ha lamentado.

«Literalmente le dejamos un manual para pandemias en la Casa Blanca que les habría mostrado cómo responder ante el virus. Probablemente lo usaron, no sé, para calzar una mesa que se tambaleaba», ha dicho.

Se trata de la primera vez que Obama se pronuncia en campaña. Anteriormente sí lo hizo durante la atípica convención que llevó a cabo el Partido Demócrata en agosto para respaldar a Biden. En esa ocasión, el expresidente acusó a Trump de no haber mostrado durante toda la crisis de la pandemia interés alguno en hacer su trabajo, salvo para «ayudarse a sí mismo y a sus amigos».

Obama también ha hecho referencia a otra de las grandes cuestiones de la campaña, la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, pos sus siglas en inglés), más conocida como Obamacare, que los demócratas temen que Trump acabe con ella, y más después de nominar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett como candidata al Tribunal Supremo, en sustitución de la progresista Ruth Bader Ginsburg.

«Siguen prometiendo que vamos a tener un gran reemplazo. Dijeron que vendrá. ¿Dónde está? ¿Dónde está este gran plan para reemplazar el Obamacare? Han tenido 10 años para hacerlo. No hay plan. Nunca han tenido uno», ha señalado.

En ese sentido, ha criticado que este movimiento repercutirá especialmente en las personas con menos recursos y ha calificado de «vergonzosa» la idea de quitarle la atención médica a las personas «en el momento en el que más la necesitan».

Obama tampoco ha querido pasar por alto la última polémica en torno a la figura del presidente de Estados Unidos y ha ironizado con la reciente noticia de que Donald Trump, pese a su retórica beligerante con China, cuenta con una cuenta bancaria en el país asiático.

«¿Cómo es posible? Una cuenta bancaria secreta en China, ¿se imaginan si hubiera tenido una cuenta secreta en un banco chino cuando me postulé para la reelección? ¿Creen que en Fox News podrían haber estado un poco preocupados por esto?», se ha preguntado.

Sin embargo, no todo han sido críticas y ataques contra Trump en su discurso, Obama también ha tenido palabras de apoyo para Biden, a quien ha recordado de su etapa en el Senado como «un hombre que aprendió temprano a tratar con dignidad y respeto a todos los que encuentra».

«Simplemente no será tan agotador», ha dicho en referencia a un Gobierno de Biden un Barack Obama que también se ha reído acerca de las teorías de la conspiración que el presidente Trump ha compartido en sus redes sociales.