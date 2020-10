Luis Arce asegura que gobernará en Bolivia sin Evo Morales

0

La Voz de Galicia Olatz Hernández

Madrid / Colpisa 21/10/2020

A falta de que concluya el recuento de votos, un proceso que podría durar un día más, buena parte de la comunidad internacional ya reconoce el triunfo de Luis Arce en Bolivia. Con más de un 85% de los votos escrutados, el candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), ha obtenido cerca de un 54 % del apoyo, lo que supone una amplia ventaja respecto a su principal rival, el expresidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC). El triunfo electoral en Bolivia se obtiene en primera ronda con más del 50 % de los votos o con al menos el 40 % y una diferencia de diez puntos respecto al segundo candidato.

El propio Mesa y la presidenta interina Jeanine Añez ya lo han reconocido como ganador -al igual que el presidente de Estados Unidos Donald Trump-. Mientras, el recuento transcurre a un ritmo lento, tal como señaló el propio órgano electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que, aunque la ley electoral permite que el recuento dure una semana, su intención es concluir el proceso cuanto antes. El virtual vencedor de las elecciones y anterior ministro de Economía, Luis Arce, ya ha adelantado algunos detalles de cómo será su mandato en una entrevista en la cadena británica BBC. En ella Arce marcó distancias con su mentor político: «Si quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero no significa que estará en el Ejecutivo. Será mi Gobierno», subrayó.

Niega el fraude del 2019

Además, el futuro presidente defendió que los resultados provisionales de los comicios demuestran «de manera muy clara» que el MAS es «mayoría» en Bolivia y que, por tanto, en las elecciones del 2019 «no hubo ningún fraude», sino que la derecha política fraguó «un golpe de Estado» que llevó a la dimisión y posterior huida del país de Morales.

A pesar de la vuelta al poder de la formación MAS, miembros del partido no ven prudente que el expresidente regrese al país, al menos de momento. «Vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo», proclamó el domingo el exmandatario al conocerse los primeros resultados del escrutinio electoral, al tiempo que señalaba que su vuelta al país era «cuestión de tiempo». Sin embargo, la presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Eva Copa, del MAS, tardó poco en apuntar que «no es el momento adecuado» para que Morales regrese al país, porque aún tiene «problemas que solucionar».

Sebastián Michel, portavoz del MAS, coincidió con la presidenta de la Cámara Alta al señalar que Morales no puede retornar en este momento porque «no tiene las garantías fundamentales, no tiene el debido proceso y no es conveniente».

Acusado de terrorismo

De hecho, la Fiscalía boliviana ha emitido ya varias órdenes para que Evo Morales comparezca ante la Justicia en distintos procesos en los que está acusado de genocidio, sedición y terrorismo, entre otros delitos, varios de ellos a instancias del Ejecutivo transitorio. Además el Gobierno transitorio ha denunciado al exmandatario por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

El año pasado, el dirigente se vio obligado a huir del país en medio de las protestas y disturbios que siguieron a un supuesto fraude electoral por el que logró salir reelegido. Desde entonces, Morales permanece exiliado en Argentina en calidad de «refugiado político».