Petra De Sutter, primera ministra transexual de la UE

La Voz de Galicia M. M.

Bruselas / Efe 10/10/2020 16:30 h

La viceprimera ministra belga de Empresas Públicas y Función Pública, Petra De Sutter, es la política transexual de más alto rango en Europa, un hecho que apenas ha trascendido entre la opinión pública de su país, abriéndose paso, en su lugar, su amplia y prestigiosa trayectoria tanto política como académica. Algo que contrasta con la atención mediática internacional que su entrada en el recién estrenado Gobierno belga ha causado, con una lluvia de peticiones de entrevistas.

«Me enorgullece que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea tu identidad de género no te define como persona y no sea un problema. Espero que mi nombramiento como ministra y viceprimera ministra pueda desencadenar el debate en los países donde aún no es así», tuiteó De Sutter el día que juró su cargo.

La discreción belga

«Es destacable que la opinión pública belga no haya prestado atención a que sea una mujer trans, no porque debiera hacerlo, sino precisamente porque no debería», explicó a la directora de defensa de la asociación internacional ILGA-Europe, Katrin Hugendubel, una organización defensora de los derechos LGBTI que congrega a más de 600 organizaciones de países de Europa y Asia Central.

Médica de formación, especialista en Obstetricia y Ginecología y, posteriormente, profesora de Medicina Reproductiva de la Universidad de Gante son algunos de los hitos académicos más reseñables de De Rutter, a los que se añade que es autora de tres libros y más de 550 publicaciones científicas dedicadas a la salud y ética reproductiva.

«Su brillante currículo ha impulsado su carrera política en Bélgica», opina Hugendubel, pues en términos políticos también cuenta con una amplia trayectoria particularmente enfocada a las relaciones internacionales, la migración, la salud y la ética. En julio del 2019 ocupó un escaño en el Parlamento Europeo, donde ejerció como presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. «Estas credenciales -subraya la integrante de ILGA-Europe- la han convertido en una completísima candidata para el liderazgo en el nuevo Gobierno».