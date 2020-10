Trump retira sus tropas de Afganistán para acabar con las «guerras interminables»

0

La Voz de Galicia

08/10/2020

Donald Trump sorprendió en la tarde del miércoles, anunciando la retirada total de las tropas estadounidenses presentes en Afganistán antes de fin de año. La decisión del presidente de EE.UU. se enmarca dentro de su política de hacer regresar a los militares que luchan en «guerras interminables».

«Deberíamos tener el pequeño remanente de nuestros valientes hombres y mujeres que sirven en Afganistán de vuelta en casa para Navidad», escribió el magnate en la red social Twitter.

El anuncio se produjo unas horas después de que su asesor en seguridad nacional, Robert O'Brien, anunciase que el país ya tenía menos de 5.000 soldados en el país y que el objetivo era sacar a la mitad a principios del año próximo.

Cambio de política

La decisión del presidente podría significar un cambio de política en Afganistán. La Administración Trump pactó con los talibanes la retirada de las tropas si el grupo afgano cortaba sus vínculos con Al Qaida y decrecía significativamente la violencia en el país.

Ninguna de esas dos condiciones se han cumplido, dijeron relevantes analistas. «Lo que estamos haciendo es un grandísimo desastre y tanto nosotros como los afganos, tristemente, podríamos pagar un precio mucho mayor como resultado», apuntó el exasesor de seguridad nacional de Trump, el teniente general retirado Herbert Mc Master.

Los talibanes, que se encuentran negociando las condiciones de un pacto de coexistencia con el Gobierno afgano en Catar, incluida una fórmula para compartir el poder, ven el anuncio como «un paso positivo» hacia la implementación del acuerdo con EE.UU.

¿Un presidente pacifista?

Trump prometió, durante la campaña del 2016, sacar a las tropas estadounidenses de guerras como las de Irak y Afganistán. Parte de sus seguidores suelen destacar que el presidente es pacifista, al no haber hecho ninguna declaración de guerra durante su mandato, al contrario que sus predecesores, desescalando, al mismo tiempo, la violencia en otros conflictos. Sus detractores recuerdan que EE.UU. ha continuado bombardeando con asiduidad los países donde mantiene tropas u operativos.

Trump anunció, a finales del 2018, la retirada del contingente militar estadounidense en Siria, pero desistió un año después por las críticas de políticos de ambos partidos. EE.UU. mantiene destacamentos en Irak, aunque también ha anunciado allí una reducción del número de soldados.

El presidente ha sido criticado por sus detractores al aumentar la presión contra Irán, Corea del Norte y Venezuela, aunque no ha iniciado operaciones militares contra esos países.

Trump no solo ha retirado tropas en oriente próximo y Asia. El Pentágono anunció a finales de julio la retirada de casi 12.000 soldados estadounidenses presentes en Alemania, tras las críticas de Trump a un gasto militar del país europeo que considera escaso. «Ya no queremos ser los tontos», dijo entonces el presidente. «Estamos reduciendo la fuerza porque no están pagando sus cuentas. Es simple, son delincuentes», añadió, desatando fuertes críticas entre sus aliados en el país europeo. Washington tenía unos 36.000 soldados destacados en Alemania.