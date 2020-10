Condenado un alemán por violar sistemáticamente a su hija desde poco después de nacer

0

La Voz de Galicia Juan Carlos Barrena

Berlín / Colpisa 06/10/2020 18:35 h

Un ciudadano alemán de 43 años fue condenado este martes a 12 años de cárcel y una custodia indefinida de seguridad una vez que haya cumplido esta pena por violar sistemáticamente a su hija desde poco después de nacer, grabar las imágenes de sus crímenes y difundirlas en foros de pederastas en Internet.

Jörg L. es considerado, además, una figura clave del llamado entramado de abusos de Bergisch Gladbach, una gigantesca red internacional de pederastas en la Red a la que las autoridades han dado el nombre de la ciudad donde residía el ya condenado.

Dicha red estaría formada por más de 30.000 sospechosos en todo el mundo, de los que más de 200 han sido identificados ya en Alemania. Este cocinero y empleado de hostelería fue acusado por la Fiscalía de 79 casos de abusos sexuales graves y violación de menores. Jörg L. declaró voluntariamente ante el tribunal, pero en una sesión a puerta cerrada por deseo expreso de la abogada que representa los intereses de su hija. La letrada quiso proteger de esta forma la privacidad de la pequeña, hoy de tres años y medio de edad. Según la sentencia, el condenado aprovechaba las ausencias de su esposa del hogar para cometer los abusos.

La Fiscalía había solicitado una pena de 13 años y medio de cárcel y la posterior custodia indefinida de seguridad, petición a la que se había sumado la acusación particular. La defensa del condenado no concretó una pena de cárcel, pero sí pidió que no se le aplicara la custodia, una demanda que no atendió el tribunal.

La custodia indefinida de seguridad es una forma de reclusión extraordinaria que contempla la legislación alemana para quienes han cumplido su pena, pero son considerados un peligro para la sociedad. Quienes reciben ese castigo suplementario, generalmente criminales sexuales, rara vez vuelven a quedar en libertad. Numeroso material pornográfico Durante el proceso, la Fiscalía aseguró que Jörg L. planeó la violación de su hija al día siguiente mismo de nacer. Ese día intercambió mensajes en un chat de pederastas en los que se debatió cómo acostumbrar mejor a la pequeña a los abusos. Durante el registro de su vivienda en otoño del 2019, la policía encontró en un ordenador y varias memorias exteriores numeroso material pornográfico infantil acumulado por el procesado.

Las investigaciones posteriores sacaron a la luz que Jörg L. llevaba al menos 20 años intercambiando mensajes y visitando foros de pedófilos en Internet, una actividad que se había incrementado apreciablemente poco antes de su detención. «Tenía un gran interés en intercambiar experiencias con otros hombres que abusan de sus hijos menores», señaló una de las agentes encargadas del caso ante el tribunal.

La Fiscalía subrayó al respecto que los responsables de la investigación habían visionado vídeos y fotografías «espeluznantes» de abusos cometidos con menores. En ese sentido, señalaron que Jörg L. difundía las imágenes de sus abusos que tomaba con un teléfono inteligente poco después de cometerlos, a veces incluso cuando cambiaba los pañales a su hija encima de una cómoda para bebés.

Jörg L. no es el primer condenado de la trama de Bergisch Gladbach. Otros dos hombres pertenecientes a la misma red de pederastas cumplen ya condena de trece años y medio y catorce años y medio de cárcel, respectivamente, por crímenes similares, y también serán sometidos después a la indefinida custodia de seguridad. Otros siete se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio en Alemania, mientras que más de 200 son investigados actualmente una vez averiguadas sus identidades.