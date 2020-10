El positivo de Trump en covid siembra de incertidumbre la campaña electoral

0

La Voz de Galicia héctor estepa

ciudad de méxico / e. la voz 03/10/2020 10:01 h

«Hoy, la primera dama y yo hemos resultado positivos por covid-19. Comenzaremos nuestra cuarentena y proceso de recuperación inmediatamente. Saldremos de esta juntos», escribió Donald Trump el jueves por la noche en Twitter, desatando un terremoto político en el país. La persona más poderosa del mundo, y la más protegida, no ha logrado evitar la pandemia mundial. Ayer fue trasladado a un hospital. Su contagio pone patas arriba la campaña electoral de las presidenciales del 3 de noviembre, en un país muy polarizado durante los últimos meses.

El presidente fue probablemente contagiado por una de sus asesoras, Hope Hicks, que viajó con él la última semana, compartiendo el avión y el helicóptero presidenciales, según los medios locales. «Esto es una pesadilla», escribía en las redes sociales el doctor e investigador Ashish Ja, decano de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. «No puedo creer que haya sido infectado. Es un fallo total del equipo de la Casa Blanca a la hora de proteger al presidente», agregó.

Trump, de 74 años, «permanece con buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día. Por precaución y por recomendación de su médico y expertos, el presidente trabajará desde las oficinas presidenciales del (hospital) Walter Reed los próximos días», dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Según su médico, Trump («fatigado, pero con buen ánimo») recibió una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de Regeneron. El presidente de EE.UU. tiene, debido a su edad, cinco veces más posibilidades de ser hospitalizado que un joven menor de 30 años, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y su situación será vigilada atentamente.

El presidente ha empezado su tratamiento con el antiviral remdesivir, aunque hasta el momento según un comunicado de su médico, no ha necesitado suministro adicional de oxígeno.

La campaña, en riesgo

El contagio obliga a Trump cancelar todos sus actos de campaña al menos durante los próximos diez o 14 días. Había puesto en sus grandes mítines al aire libre, en aeropuertos o amplios espacios, parte de sus esperanzas en revertir las encuestas que le sitúan en segunda posición, tras el candidato demócrata Joe Biden, que ha optado por pequeños actos, con escaso público, debido a la amenaza del coronavirus.

Trump tampoco podrá evitar ahora que el principal tema de campaña sea la pandemia, después de haber sido criticado por buena parte de la población y sus oponentes políticos por minusvalorarla y minimizar la necesidad de usar mascarilla.

Temas como la violencia policial o la promoción de la ley y el orden serán probablemente, a partir de ahora, secundarios. Tampoco podrá el presidente vender como le hubiera gustado el crecimiento económico que probablemente registrará el país en el tercer trimestre, después de haberse hundido durante las primeras semanas de la pandemia.

Parece difícil, por otro lado, que se celebren debates cara a cara con el candidato demócrata. El próximo estaba previsto para el 15 de octubre, en Florida, uno de los Estados considerados clave, donde el resultado será más ajustado. Trump ya ha cancelado una visita que tenía previsto hacer al lugar este fin de semana.

El presidente criticó fuertemente a Biden en el debate del martes por usar constantemente protector facial. «Siempre que lo ves, tiene una mascarilla. Podría estar hablando a 200 pies de mí, y aparecería con la mayor mascarilla que hubiese visto», dijo hace tan solo cuatro días.

Biden lanzó un mensaje de apoyo a Trump tras conocer el contagio, deseándole una pronta recuperación. «Continuaremos rezando por la salud y la seguridad del presidente y su familia», dijo. El demócrata, de 77 años, dio negativo en una prueba de covid-19 realizada ayer, y podrá continuar su campaña. Se abstuvo de criticar a Trump y podría continuar esa estrategia, según varios analistas, que no creen que un ataque frontal contra el presidente fuese, en estos momentos, a beneficiar su candidatura.

También continuará sus actos el vicepresidente, Mike Pence, después de dar negativo.

Según confirma Efe, el director de la campaña electoral de Trump, Bill Stepien, también ha dado positivo en conronavirus, aunque seguirá trabajando desde casa.

El presidente rectifica y condena el supremacismo blanco tras la polémica del debate

Donald Trump ha condenado, por fin, «a todos los supremacistas blancos» para zanjar la controversia abierta tras el primer debate electoral del martes, durante el que eludió repudiar explícitamente a los grupos de ultraderecha. «Lo he dicho muchas veces, así que voy a dejarlo claro de nuevo. Condeno al Ku Klux Klan. Condeno a todos los supremacistas blancos y condeno a los Proud Boys», hizo saber durante una entrevista en la cadena Fox News, una de sus últimas comparecencias antes de su positivo por covid, recoge Europa Press.

Trump mencionó explícitamente a los Proud Boys, un grupo supremacista de nuevo cuño cuya presencia se ha dejado sentir en algunas de las manifestaciones contra el racismo que han sacudido el país estos meses y precisamente la organización que se le pidió que condenara durante el debate.

«No sé mucho sobre ellos, casi nada, pero les condeno», ha declarado Trump, antes de insistir en que siempre ha mantenido esta postura. «Aunque lo diga cien veces no va a ser suficiente porque de nuevo van a aparecer noticias falsas», ha añadido.

En la entrevista en Fox News, Trump pidió a su rival, Joe Biden, que condenara igualmente a los movimientos de extrema izquierda violentos, a los que el presidente engloba en lo que llama el «movimento antifa», «porque son un grupo horrible de gente». En el debate, Biden le hizo saber que «antifa» «no es un movimiento organizado», sino «una idea» sin cabecillas aparentes.

El magnate se niega a cambiar las reglas de los debates: «¿Para qué? Gané fácilmente»

El presidente de Estados Unidos deslizó este jueves que no aceptará ningún cambio en las reglas para los dos próximos debates que le restan contra el candidato demócrata, Joe Biden, pues en el anterior ganó «fácilmente». «¿Por qué permitiría que la Comisión de Debate cambiara las reglas para el segundo y tercer debate cuando la última vez gané fácilmente?», se ha preguntado en sus redes sociales.

Después de un embarrado y caótico primer cara a cara electoral en Cleveland, el miércoles la comisión señaló que dicho encuentro «dejó claro que se debe agregar una estructura adicional al formato para garantizar una discusión más ordenada». El primer debate ha sido ampliamente criticado, no solo por los insultos y descalificaciones que se dedicaron ambos contendientes, sino también por la incapacidad de su moderador, el presentador de la Fox Chris Wallace, quien no supo frenar las interrupciones ni los ataques personales.

Sin embargo, si finalmente se celebra, no parece que se vayan a introducir cambios para el encuentro del 15 de octubre, esta vez en Miami, a la vista también de las palabras de los principales asesores de la campaña del presidente estadounidense. «No debería haber ningún cambio en lo que ya se acordó y estableció», dijo Max Miller, uno de los máximos responsables de la campaña de Trump, recoge Europa Press.

La campaña republicana ha atacado a la Comisión de Debates, a la que acusa de estar ideando modificaciones en el formato para beneficiar a los demócratas. «Es bastante notable que el equipo de Biden esté presionando para llevar a cabo algunos de estos cambios por el simple hecho de que su candidato no ganó el martes», dijo Miller.

Entre las propuestas del equipo de Biden están, según el Partido Republicano, que el moderador pueda cortar los micrófonos de los candidatos, un turno de palabra de apertura y cierre, y limitar los períodos en los que ambos se interpelan y discuten.

Hillary Clinton recomienda a Kamala Harris que se prepare para los desaires de Mike Pence

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata en las elecciones de del 2016 en EE.UU., ha recomendado a la aspirante del partido a la vicepresidencia, Kamala Harris, que esté preparada para los «desaires» y los esfuerzos para subestimarla en el debate con el vicepresidente Mike Pence la próxima semana.

«Deberías estar preparada para los desaires, los esfuerzos para subestimarte personalmente a ti, como mujer que estás a punto de ser nuestra próxima vicepresidenta», dijo Clinton, que perdió en los comicios del 2016 frente al actual presidente, Donald Trump, para su pódcast You and Me Both, según recoge Efe. «Así que creo que habrá muchas maniobras en el otro lado para tratar de ponerte en una caja», agregó Clinton.

Durante la conversación, ambas demócratas se refirieron a otros debates en los que ha participado Harris, que se postuló a la nominación demócrata para la presidencia del país, pero que acabó retirándose por falta de fondos en diciembre pasado.

Harris y Pence participarán en su primer cara a cara el próximo miércoles día 7, en Salt Lake City (Utah), que estará salpicado por la polémica tras el primer debate el martes pasado entre Trump y Biden.