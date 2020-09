El presidente de Azerbaiyán decreta la movilización parcial en el país ante el conflicto con Armenia

0

Redacción 28/09/2020 10:59 h

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, decretó una movilización parcial en el país debido a la escalada de las tensiones en el enclave de Nagorno Karabaj, donde este domingo comenzaron nuevos choques violentos entre fuerzas azerbaiyanas y armenias. Según el decreto presidencial, la orden entra en vigor este mismo lunes.

El domingo Alíev decretó también la ley marcial en todo el país y un toque de queda en algunas ciudades debido a la situación en Nagorno Karabaj, donde ya se registraron decenas de víctimas entre ambas partes del conflicto.

Al intervenir este domingo ante el Consejo de Seguridad del país, Alíev prometió no ceder ni un ápice en el conflicto con Armenia, que se remonta a finales de la década de los años 80 del siglo pasado y que llevó a Azerbaiyán a la pérdida de control sobre Nagorno Karabaj tras una cruenta guerra que causó más de 25.000 muertos. «Estamos en nuestra tierra, no queremos la de los demás. Pero la nuestra no la entregaremos a nadie», dijo Alíev a la cúpula castrense del país.

El mandatario azerbaiyano insistió en que el conflicto de Nagorno Karabaj no puede ser resuelto «a medias». «Nunca permitiremos la creación del así llamado 'segundo estado armenio' en territorio azerbaiyano. Los sucesos de hoy son prueba de ello», afirmó al tiempo que llamó a restaurar la «justicia histórica» y la «integridad territorial del país» de tal manera para que quede satisfecho el pueblo azerbaiyano.