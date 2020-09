Johnson aplaca a los conservadores más críticos con un veto al Parlamento para activar su polémica ley

0

La Voz de Galicia I. gurruchaga

colpisa / londres 17/09/2020 20:11 h

El Gobierno británico ha publicado el texto de una enmienda a su proyecto de ley del Mercado Interior, que dará a la Cámara de los Comunes el derecho de votar antes de que puedan ejercerse los poderes para modificar de manera unilateral aspectos del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea, que permitió el brexit el 31 de enero.

El primer ministro, Boris Johnson, pactó el apoyo a la enmienda con el presidente del Comité de Justicia de los Comunes, sir Bob Neill, y con el ex viceprimer ministro, Damian Green, parte del grupo de notables conservadores que no quieren rebelarse contra el Ejecutivo, pero no desean una quiebra unilateral del acuerdo.

La enmienda no modifica el aspecto fundamental de la ley -la ruptura unilateral de un tratado internacional-, sino que permite a la Cámara de los Comunes vetar los poderes que la ley da a ministros del Ejecutivo para derogar una parte del Protocolo sobre Irlanda del Norte, relativa a los trámites para enviar productos desde la región al resto del Reino Unido, y cualquier medida que en el futuro limite las subvenciones a empresas.

La ley ha provocado dimisiones en la estructura de asesoramiento legal del Gobierno y la oposición está demandando que el procurador general, con asiento en el Gabinete, siga el ejemplo. Ha sido criticada también por los cinco primeros ministros que han precedido a Johnson. Y, aunque obtuvo un respaldo holgado en la primera votación de los Comunes, hubo suficientes disensiones como para preocupar al primer ministro.

Las negociaciones entre las delegaciones británica y comunitaria para alcanzar un acuerdo sobre la futura relación continúan. La UE ha dado un ultimátum para que el Reino Unido retire la ley antes del final de septiembre. Londres, otro para que la negociación concluya el 15 de octubre. La enmienda será introducida la próxima semana, antes de que el proyecto de ley pase a la Cámara de los Lores, donde la mayoría se opone al proyecto.