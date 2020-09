Merkel y Seehofer pactan acoger a 1.500 refugiados de las islas griegas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Carlos Barrena

Berlín / Colpisa 15/09/2020 18:06 h

La canciller federal, la cristianodemócrata Angela Merkel, y su ministro de Interior, el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, se han puesto de acuerdo para acoger en Alemania a 1.500 refugiados de varias islas griegas, según confirmaron fuentes del ejecutivo de Berlín. La iniciativa partió al parecer del ministro del Interior y debe ser aprobada aún por los socios socialdemócratas de la gran coalición, partidarios de recibir a un número mayor de refugiados. El primer ministro de Baviera y líder de la Unión Socialcristiana, Markus Söder, había sido informado con anterioridad de la propuesta de Seehofer y comunicado su aprobación de la misma. El jefe del gobierno de la Baja Sajonia, el socialdemócrata Boris Pistorius, dijo que, aunque tardía, la iniciativa es «razonable y apunta en la dirección correcta», pero lamentó que la cifra sea demasiado baja y aseguró que su región puede acoger a corto plazo 500 refugiados.

Los beneficiados por la oferta alemana, de carácter unilateral y sin esperar a un acuerdo en el seno de la Unión Europea, serán seleccionados bajo criterios objetivos para evitar «efectos secundarios indeseados» y serán fundamentalmente familias con hijos y peticionarios de asilo que ya han sido reconocidos como tales en Grecia. Desde el Gobierno alemán se subrayó que no solo serán personas procedentes de la isla de Lesbos y el incendiado campamento de Moria, sino también de otros centros de acogida en distintas islas griegas por deseo expreso de las autoridades de Atenas, que han reiterado en días pasados que de la acogida de refugiados por parte de Alemania y, llegado el caso, otros países europeos no debe partir una señal equívoca.

El Gobierno griego teme al parecer que los migrantes acogidos en otros campamentos sigan el ejemplo de lo sucedido en Moria y los incendien con la esperanza de que el empeoramiento de su situación mejore las posibilidades de ser trasladados a la Grecia continental o a países de la Unión Europea, pero también a que el rescate por iniciativa de Berlín conduzca a nuevos flujos de migrantes desde Turquía a las islas griegas a través del Mar Egeo. El vicepresidente del grupo parlamentario conservador en el Bundestag, Thorsten Frei, señaló que los socialdemócratas deben decidir ahora si aceptan la propuesta de Merkel y Seehofer. «Los políticos de la Unión no están dispuestos a ir más allá de esa cifra, ya que entonces toda solución europea del problema de la migración sería definitivamente imposible», advirtió Frei. Anteriormente la presidenta del SPD, Saskia Esken, había exigido que Alemania diera cobijo a no menos de 5.000 de los 12.000 migrantes que malviven en Lesbos desde el incendio. Los partidos de la gran coalición habían anunciado ya su intención de posicionarse sobre el rescate de refugiados en Lesbos lo más tarde en el consejo de ministros que tendrá lugar este miércoles.

Escapar del infierno

Mientras tanto, el presidente de la organización humanitaria alemana Cáritas, Peter Neher, celebró la iniciativa de la canciller y su ministro. «Para todos aquellos que de esa manera lograrán escapar del infierno de Moria se trata de una buena noticia y naturalmente 1.500 son mejor que 150», dijo Neher en referencia a los 150 menores sin familia ni acompañantes que Berlín se había comprometido anteriormente a rescatar de Moria. Desde la oposición liberal, verde y de La Izquierda se había exigido que Alemania acogiera a la mayoría de los migrantes atrapados en Lesbos, cuando no a todos, ante el exceso de capacidades de acogida del país y la amplia infraestructura existente desde la crisis de los refugiados del 2015. «Me alegro por cualquier persona que pueda escapar de las circunstancias catastróficas de Lesbos, pero la acogida de solo 400 familias que ya han sido reconocidas como asiladas es solo una oferta en plan coartada», comentó al valorar la propuesta de Seehofer la líder parlamentaria de Los Verdes, Kathrin Göring Eckardt, quien exigió «la rápida acogida de al menos 5.000 personas» para reducir significativamente la presión que existe en la isla de Lesbos.

Las críticas a cualquier tipo de acogida de refugiados o migrantes solo se han producido en este país por parte del partido ultranacionalista y xenófobo Alternativa para Alemania, que ha advertido de que acoger a migrantes de la isla de Lesbos conducirá al incendio de campamento en todo el mundo para «conseguir mediante chantaje un billete a Alemania».

Cinco detenidos por el incendio de Moria

Por otra parte, la Policía griega detuvo este martes a cinco migrantes bajo sospecha de haber provocado el incendio que arrasó en la madrugada del pasado miércoles el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, según informa Efe. Se está buscando actualmente a una sexta persona que ya está identificada. Por ahora no hay información oficial sobre la nacionalidad de los detenidos, pero los medios locales apuntan a que se trata de afganos. Ahora las autoridades siguen la pista de quiénes podrían haber sido los autores morales.

Para el Gobierno griego desde un principio estuvo claro que se trataba de un incendio provocado, pues se produjo simultáneamente en tres puntos del campo y justo después de que se le comunicada a un grupo de 35 personas que habían dado positivo en la prueba de covid-19 que debían ser trasladadas a un área aislada del campo. Supuestamente, esta información desató protestas entre los residentes de Moria.

Michel insta a Grecia a dialogar con Turquía

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, animó este martes a Grecia a retomar el diálogo con Turquía, pero a la vez aseguró que la Unión Europea está plenamente del lado de los Gobiernos de Atenas y Nicosia en su conflicto con Turquía, según recoge Efe.

Durante una breve visita a Atenas -la segunda desde marzo- Michel insistió además en la necesidad de dar rápidamente una respuesta común europea a los problemas de la migración ilegal, del asilo y de las devoluciones a sus países de origen de los que no tienen derecho a la protección internacional, tal y como lo plantearán las propuestas que hará la Comisión Europea sobre un pacto migratorio antes de finales de mes.

El presidente del Consejo Europeo destacó que la próxima cumbre, que se celebrará la próxima semana y debatirá la situación en el Mediterráneo oriental, reafirmará la solidaridad europea con Grecia y Chipre.

«Por una parte debemos afirmar de forma que no deje lugar a dudas que los principios que son importantes para Grecia y Chipre deben ser respetados, por otra debemos demostrar que es posible una agenda positiva si hay voluntad común a respetar estos principios», destacó en una comparecencia de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Cese de provocaciones

El líder griego afirmó estar dispuesto a volver inmediatamente a las conversaciones exploratorias abandonadas formalmente en el 2016 si Turquía da pruebas tangibles de que cesarán las provocaciones en el Mediterráneo oriental.

Destacó que Turquía «todavía tiene tiempo, antes y después del Consejo Europeo (del próximo día 24), para continuar con pasos positivos», como ha sido la retirada del buque turco de investigación sísmica Oruc Reis, que desde inicios del verano operaba en el mar entre Chipre y Creta, en áreas que Turquía reclama como zona económica exclusiva, pero que se solapan con las declaradas por Grecia y Chipre.

Conferencia mediterránea

Michel felicitó a Mitsotakis por su voluntad de reanudar el diálogo y afirmó que en paralelo habrá una negociación multilateral sobre el Mediterráneo oriental.

Con ello se refirió a la propuesta de una conferencia multilateral con la participación de todos los países de la región que formuló a comienzos de mes, en plena efervescencia de la tensión entre Grecia y Turquía.

«Las cuestiones marítimas son tan importantes como las energéticas, la seguridad, el desarrollo económico y la cooperación. Creo que si hay una voluntad común será posible avanzar una agenda más positiva que lo que ocurrió últimamente», recalcó.

Uno de los principales escollos de esta conferencia será la participación de Chipre, país que Turquía no reconoce, por lo que no acepta su asistencia si no están invitados también los líderes turcochipriotas, una posibilidad que Grecia y Chipre rechazan, por tratarse de un miembro de un Estado no reconocido internacionalmente.

Su iniciativa se desarrolla en un momento en que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar nuevas sanciones contra Turquía si Ankara no retiraba sus barcos de las zonas en conflicto con Grecia y Chipre.

Uno de ellos, el citado Oruc Reis, se ha retirado ahora, pero entretanto Turquía ha reabierto las amenazas y ha publicado un nuevo aviso a navegantes reclamando a Grecia la desmilitarización de las islas del Egeo.

Mientras que países como Francia -además de Grecia y Chipre, por supuesto- piden sanciones contundentes, la mayoría de los socios, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, han insistido en la necesidad de buscar una solución mediante el diálogo y han urgido a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones.

Lo mismo pidió este martes el secretario de Estado de EE,UU., Mike Pompeo, en declaraciones a la radio francesa France Inter.

Conflicto sobre los temas a discutir

Pero incluso si Grecia y Turquía aceptan dialogar, no hay acuerdo sobre los temas que deben resolverse.

Grecia pretende que el diálogo debe hacerse solo sobre la delimitación de las respectivas zonas marítimas, mientras que Turquía quiere incluir también el tema de la desmilitarización de las islas del Egeo, vecinas de sus costas.

Aunque los Tratados de Lausana (1923) y de París (1947) prohíben a Grecia mantener fuerzas armadas en estas islas, tras la invasión de Turquía a Chipre y la ocupación del 40 % de su territorio, el Estado heleno procedió a su militarización.