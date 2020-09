El Reino Unido vota hoy una propuesta para incumplir el acuerdo del «brexit» con la UE

0

La Voz de Galicia

14/09/2020

La Cámara de los Comunes votará este lunes por primera vez el proyecto de ley del Mercado Interno de Reino Unido, que daría poderes al Gobierno para quebrar el Acuerdo de Retirada de la Unión Europea. Se esperan rebeliones en el grupo parlamentario conservador, que tendrían que llegar a unos 45 de los 365 escaños para rechazar su tramitación.

Los ex primeros ministros John Major, conservador, y Tony Blair, laborista, han pedido a los diputados tories en un artículo conjunto que no acepten la propuesta del Gobierno, por el daño que causaría a la reputación del país. Miembros del Gabinete de Boris Johnson han pedido a sus colegas parlamentarios que lo apoyen por ser necesario para proteger la integridad del Reino Unido.

El proyecto de ley da a cualquier ministro el poder de dictar regulaciones que anulen cualquier norma legal que permite imponer controles o trámites para que bienes y servicios procedentes de Irlanda del Norte -que, según el acuerdo del brexit, permanecerá en los territorios aduaneros británico y comunitario- entren en el mercado de Gran Bretaña.

Otro artículo daría al ministro de Irlanda del Norte el poder de asignar subsidios a empresas locales por encima de cualquier ley o tribunal doméstico o internacional. El Gobierno considera que es una salvaguarda contra la posible interpretación «extrema e irracional» del protocolo irlandés incluido en el acuerdo que pudiera romper el Reino Unido.

El ministro Michael Gove y el negociador británico con la UE, David Frost, han señalado sin embargo este fin de semana que la posible quiebra del país no procede de la posición europea sobre asuntos que trata la ley, el comercio entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña o los subsidios, sino por las reglas para bienes y servicios del resto del Reino Unido en dirección a Irlanda del Norte, que no se mencionan en el texto del proyecto.

Alimentos

Gove y Frost se quejan de que los negociadores de la UE hayan amenazado a la delegación británica con no incluirles en la lista de terceros países que pueden exportar alimentos al mercado comunitario. De no estar en la lista, los comerciantes de Gran Bretaña no podrían enviar animales vivos y determinados alimentos a Irlanda del Norte. Una gran parte de ese comercio es el envío de productos por las grandes cadenas de supermercados a sus sucursales en la región.

Michel Barnier respondió a esa denuncia afirmando que la UE no niega el listado, sino que está exigiendo al Gobierno británico que le informe de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias a partir del 1 de enero del 2021. Frost puntualizó que en esa fecha serán las mismas que las actuales -es decir, las comunitarias- y que futuras divergencias serán notificadas a la UE al mismo tiempo que a la Organización Mundial de Comercio, tal como hacen otros terceros países.

La tensión tiene como telón de fondo la negociación de Londres con Washington sobre un tratado comercial y su paralización por la exigencia de Estados Unidos de que el Reino Unido acepte productos agroalimentarios ahora prohibidos por la UE. Podría ser una táctica negociadora de Bruselas, pero la respuesta del Gobierno de Johnson pone en cuestión la viabilidad de un acuerdo.

Nueva dimisión en el Gobierno británico

El enviado especial para la Libertad Religiosa del Gobierno británico, Rehman Chishti, anunció este lunes su dimisión al discrepar con el proyecto de Ley del Mercado Interno, pues en su opinión quiebra «unilateralmente» los «compromisos legales» adquiridos por este país, según informa Efe.

En un comunicado en Twitter, el diputado tory detalló los motivos que le llevan a abandonar ese cargo -aunque no el escaño-, entre los que figuran su discrepancia con la controvertida legislación «en su forma actual», ideada para regular el comercio dentro de las cuatro naciones británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y que vulneraría el protocolo acordado con la Unión Europea para ese último territorio.

«No puedo respaldar el proyecto de Ley del Mercado Interno en su forma actual, pues rompe de manera unilateral los compromisos legales adquiridos por el Reino Unido», indica el político en la nota.

Tras diez años como parlamentario, el político remarca que «valores como el respeto al Estado de Derecho y honrar la palabra dada son sagrados» para él.

«Creo firmemente en mantener los compromisos adquiridos. Si damos nuestra palabra, debemos mantenerla. Votar a favor de esta ley tal y como está planteada sería ir en contra de los valores que sostengo», subrayó.

La legislación propuesta, que se debate hoy en la Cámara de los Comunes, revisa las disposiciones del brexit ya acordadas y vuelve a remover el peliagudo asunto de la frontera entre las dos Irlandas, por contravenir el derecho internacional.

El Gobierno sostiene que ese proyecto de ley está diseñado para regular los asuntos comerciales internos cuando finalice el período de transición con la Unión Europea, a final de año, un punto de vista del que difiere Bruselas.

Al mismo tiempo, el Reino Unido y el bloque comunitario prosiguen con sus negociaciones contrarreloj para tratar de modelar su relación comercial futura, si bien hasta la fecha no se han alcanzado progresos y el tiempo apremia, pues el primer ministro británico, Boris Johnson, no tiene intención de solicitar una prórroga al período transitorio.

La dimisión anunciada hoy por Chishti se suma a la del responsable del departamento legal del Ejecutivo, Jonathan Jones, la semana pasada y se interpreta como otra señal de las fricciones que está generando la citada propuesta de ley en el seno del Partido Conservador, donde varias figuras destacadas han expresado públicamente su desacuerdo.

Críticas de David Cameron

Entre ellas, el ex primer ministro David Cameron, que se sumó hoy a otros exjefes del Ejecutivo británico al expresar sus «reticencias» frente a los planes de Johnson.

Cameron opinó en medios nacionales que «aprobar una ley del Parlamento y después romper una obligación contractual internacional es lo último que debería contemplarse».

También el ex fiscal general de Boris Johnson, Geoffrey Cox, acusó hoy al líder tory, en declaraciones a la emisora Times Radio, de infligir un daño «inadmisible» a la reputación internacional de este país con el controvertido proyecto.