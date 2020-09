Un ministro amenaza con dimitir ante el plan de Johnson de reescribir el «brexit»

0

La Voz de Galicia

13/09/2020

La crisis que Boris Johnson desató con sus intenciones de incumplir el acuerdo que el año pasado suscribió con la Unión Europea (UE) para materializar el brexit se complica un poco más. Este domingo el ministro británico de Justicia, Robert Buckland, amenazó con dimitir si su Gobierno insiste en aprobar la Ley del Mercado Interior Único del Reino Unido, que en la práctica reescribe lo pactado con Bruselas y que comenzará a debatirse este lunes en el Parlamento.

«Si veo que el Estado de Derecho se rompe de una forma que considero inaceptable, por supuesto que me voy a marchar. Pero no estamos es esa fase aún», declaró el funcionario en una entrevista a la BBC, donde no obstante descartó que se vaya a producir el escenario que lo obligue a terminar dejando su cargo. «No creo que vayamos a llegar a ese punto y por eso voy a trabajar muy duro para asegurar que no lo hagamos», agregó Buckland.

Desde que a principios de la semana pasada el 10 de Downing Street anunció sus intenciones de modificar el Acuerdo de Retirada de la UE, mediante una ley que presentó a la Cámara de los Comunes, se ha desatado una tormenta que ha dividido al Partido Conservador y ya ha dejado una baja en el Gobierno. El martes el jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo, Jonathan Jones, renunció por estar «profundamente disgustado» con la nueva estrategia del primer ministro Johnson. Esta es la sexta renuncia de un alto funcionario que sufre el premier desde que llegó al poder en julio del 2019.

Habla el pasado

El brexit ha vuelto a unir a los ex primeros ministros Tony Blair (laborista) y John Major (conservador), quienes en un artículo de opinión publicado este domingo en el diario The Sunday Times criticaron la decisión de Johnson, por considerarla «una irresponsabilidad» y un «peligro» para la integridad del país. El inusual dueto se sumó así a Theresa May, quien la pasada semana alegó que la nueva ley socavará la confianza internacional en el Reino Unido.

Pero no solo los antecesores de Johnson han cuestionado su estrategia para la salida del Reino Unido del club comunitario. Entre los diputados tories, la iniciativa tampoco ha sentado bien y la prensa ha pasado los últimos días hablando de una posible «revuelta» en las filas conservadoras. Por lo pronto, el diputado Bob Neill presentó una enmienda para imponer un bloqueo parlamentario a cualquier cambio en el acuerdo con la UE.

El primer ministro ha asegurado que el polémico texto solo busca «proteger la integridad» del país, una versión que fue rechazada por el jefe negociador comunitario, Michel Barnier. «El protocolo sobre Irlanda del Norte no es una amenaza para la integridad del Reino Unido», tuiteó.

Michel advierte que la credibilidad del Reino Unido está en juego

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó este domingo que el Reino Unido debe «asumir su responsabilidad» y aplicar la totalidad del acuerdo del brexit, ante la polémica ley que Londres quiere aprobar y que pone en duda varias disposiciones del pacto de divorcio. «Es momento de que el Gobierno británico asuma su responsabilidad», dijo Michel tras una conversación telefónica con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. «La credibilidad internacional de la firma de Reino Unido está en juego», agregó, según recoge Europa Press.

Michel resaltó en Twitter que «el Acuerdo de Retirada será aplicado en su totalidad, se asegurará la paz y la estabilidad en Irlanda y se preservará la integridad del mercado único».

Por su parte, Martin destacó que «los Veintisiete están unidos a la hora de pedir la aplicación total del Acuerdo de Retirada». «El Derecho Internacional y los acuerdos deben ser respetados», agregó el taoiseach en otro mensaje en la misma red.