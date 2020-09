Un partido brasileño expulsa a un exalcalde que dice que robó pero «no tanto»

Pode até parecer cine comédia nacional, mas não é. Este aí é o ex-prefeito da cidade de Cocal, no Piauí, José Maria Monção, que no último domingo durante a convenção do MDB, admitiu ter roubado e disse que se fosse honesto não teria sido preso.

E existem muitos como ele, viu? pic.twitter.com/e7VTd0ZhM5