Un muerto y siete heridos graves en una serie de apuñalamientos en Birmingham

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia REDACCIÖN

LA VOZ 06/09/2020 14:09 h

Un hombre muerto y siete personas heridas de gravedad es el balance provisional de una serie de apuñalamientos ocurridos en la madrugada de este domingo en el centro de la ciudad británica de Birmingham, en un acto que, por el momento, la policía no vincula con el terrorismo, sino como un «incidente grave». Los ataques tuvieron lugar en cuatro lugares diferentes de la ciudad en un radio de 800 metros del bario gay de la localidad y en un lapso de tiempo aproximado de dos horas, entre las 00:30 y las 02:20, aunque en principio parecen perpetrados por un único autor, que eligió a sus víctimas al azar.

El superintendente jefe de la Policía de West Midlands (centro de Inglaterra), Steve Graham, explicó que se había puesto en marcha «una investigación por asesinato» y reclamó la ayuda ciudadana para esclarecer los hechos. El sospechoso no ha sido localizado. «Pedimos urgentemente a todo el que haya visto algo o a cualquiera que tenga filmaciones de cámaras de vigilancia o en su móvil que se ponga en contacto lo antes posible, porque esa información puede ser crucial para nuestra investigación», indicó.

Previamente a la llamada de las autoridades, una testigo, Cara Curran, declaró a BBC Radio Live que se trató de «un grupo de chicos contra otro», que se enfrentaron a puñetazos en una noche de juerga y aseguró haber escuchado «insultos racistas».

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, confirmó que no había «recibido información» que «vincule los apuñalamientos» con un caso de terrorismo. La vigilancia se ha reforzado en las calles de Birmingham, en donde varias calles permanecen cortadas. La policía recomienda a la población que no acuda a las zonas donde han ocurrido los hechos. El propietario de un local de la zona, el Eden, explicó al diario The Sun que decenas de paseantes se resguardaron en su bar ante el temor a ser alcanzados por el agresor.