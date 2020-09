Merkel amenaza a Putin con suspender el gasoducto ruso por el caso Navalni

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Efe

Berlín 07/09/2020 05:00 h

El caso del envenenamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalni se está complicando cada vez más ya que Alemania no está dispuesta a aceptar ningún tipo de presión por parte de Rusia en este asunto. Prueba de ello es que por vez primera el Gobierno germano ha amenazado con interrumpir el controvertido proyecto de colaboración con Moscú para la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que llevará directamente gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico.

«En todo caso espero que los rusos no nos obliguen a cambiar nuestra postura respecto a Nord Stream 2», dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, en declaraciones al periódico germano Bild am Sonntag. Maas subrayó, no obstante, que interrumpir el gasoducto prácticamente acabado perjudicaría también a empresas alemanas y europeas, y advirtió de que, por lo tanto, «quien exija eso, tiene que ser consciente de las consecuencias».

Recordó que en el gasoducto participan más de cien empresas de doce países europeos, de las que aproximadamente la mitad son alemanas, y manifestó que reducir ahora el debate al Nord Stream 2 no haría justicia al caso Navalni. Aún así exigió de nuevo al Gobierno ruso colaborar en el esclarecimiento de este «crimen grave» y agregó que, «si no tuviera nada que ver con el atentado, debería, por su propio interés, demostrarlo con hechos».

Indicios de culpabilidad

Si Rusia no colabora en el esclarecimiento, «sería un indicio más de la participación del Estado en los hechos», y agregó que si esta colaboración no va más allá de «cortinas de humo», habrá que partir de la base que Rusia «tiene algo que ocultar».

Según Mass, «muchos indicios» apuntan a que el Estado ruso está detrás del envenenamiento ya que el agente tóxico Novichok, utilizado contra el líder opositor ruso, estuvo en el pasado en manos de organismos rusos. Además, «solo un grupo muy pequeño de personas» tiene acceso a él y se trata del mismo agente tóxico que ya había sido utilizada por instancias estatales en el atentado del 2018 contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija, indicó. «Si la parte rusa no contribuye en los próximos días al esclarecimiento, tendremos que discutir con nuestros socios [de la UE] una respuesta», manifestó Maas, quien estimó que, en caso de introducir sanciones, «deberían tener un efecto preciso».

Respuesta rusa

El Gobierno ruso no ha tardado en defenderse acusando a las autoridades alemanas de «ralentizar» las investigaciones, asegurando que el Ministerio de Justicia germano aún no ha respondido a una solicitud de la Fiscalía rusa, según Europa Press. La portavoz de Exteriores rusa, María Zajarova, sugirió ayer que el Gobierno de Merkel podría estar «jugando un doble juego». «Al no responder, Berlín está ralentizando la investigación que pide», afirmó horas después de la publicación de la entrevista de Maas. «Si estas declaraciones del Gobierno alemán son sinceras, entonces el mismo Gobierno debe estar interesado en preparar lo antes posible una respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de Rusia», alegando que la petición de asistencia jurídica estaría pendiente desde el 27 de agosto.