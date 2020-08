Los policías blancos que dispararon a Jacob Blake aseguran que los atacó e iba armado con un cuchillo

Jacob Blake Sr, padre del hombre negro tiroteado por policías blancos en Kenosha, Wisconsin, durante su discurso en la marcha «Get Your Knee Off Our Necks» (sacad vuestras rodillas de nuestros cuellos) en Washington, en el mismo lugar donde Martin Luther King Jr dio su discurso en el que proclamó «Tengo un sueño» hace 57 años

TOM BRENNER | Reuters