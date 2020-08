Dimite el comisario europeo de Comercio tras vulnerar las normas sanitarias al asistir a una cena

0

La Voz de Galicia juan francisco alonso

26/08/2020

La decisión del comisario europeo de Comercio, el irlandés Phil Hogan, de acudir hace una semana a una cena en un exclusivo club de golf en su país le ha costado el puesto. ¿La razón? Al festín acudieron unas 80 personas, es decir, 30 más de las permitidas según las regulaciones impuestas por el Gobierno de Dublín para combatir el covid-19; y ello ha provocado un escándalo en la República que ha llegado a Bruselas y que le ha llevado a dimitir. «Esta noche he presentado mi dimisión como comisario europeo de Comercio a la presidenta [de la Comisión Europea], Ursula von der Leyen», indicó Hogan en un comunicado recogido por Efe.

Horas antes, desde la Comisión Europea capeaban la crisis diciendo que era pronto para hablar de un cese. «Es prematuro hablar de un cambio en la composición del Colegio [de comisarios], no estamos en eso hoy», dijo su portavoz, Dana Spinant, quien añadió que la presidenta del organismo, la alemana Ursula von der Leyen, estaba analizando las explicaciones que por escrito le había ofrecido el funcionario. Sin embargo, la presión para que von der Leyen se deshiciese de Hogan no paraba de crecer, en especial después de que el Ejecutivo de Dublín anunció que el comisario ya no contaba con su confianza.

«El evento nunca debió celebrarse (…) y él aún tiene que dar una explicación completa de sus acciones», dijeron el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y su número dos, Leo Varadkar, quienes en un comunicado difundido el martes acusaron a los comensales de violar las disposiciones sanitarias contra el coronavirus.

Las acciones posteriores de Hogan lo comprometieron aún más. En un principio trató de atribuir cualquier violación a las medidas de distanciamiento social a los organizadores de la velada. «Asistí a la cena de la Sociedad de Golf de Oireachtas el miércoles con la clara idea de que los organizadores y el hotel en cuestión habían asegurado que los preparativos iban en línea con las directrices del Gobierno», dijo en su cuenta de Twitter.

No obstante, días después, a medida que el escándalo escalaba, se disculpó «sin reservas» con sus compatriotas y en particular con el personal sanitario. En Irlanda unas 1.800 personas perdieron la vida debido al covid-19.

Pero si el asunto de la cena -que ya le costó su puesto al ministro irlandés de Agricultura, Dana Calleary, que también asistió- no fuera suficiente para forzar su dimisión, también se ha conocido que el comisario se desplazó en agosto por distintos puntos de Irlanda, pese al confinamiento; y en uno de esos viajes por carretera la policía lo detuvo por usar el móvil mientras conducía.