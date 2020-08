Acusan a la diputada brasileña Flordelis Souza de ordenar presuntamente la muerte de su marido

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Fiscalía de Brasil ha denunciado este lunes a la diputada brasileña Flordelis Souza por haber ordenado presuntamente la muerte de su marido, el pastor evangélico Anderson do Carmo, que fue asesinado en el 2019 en circunstancias que todavía no se han sido esclarecido.

Según la denuncia, recogida por Europa Press, Souza habría sido la responsable de «idear el homicidio, organizar y convencer al ejecutor del mismo y a los demás acusados de participar en el crimen bajo la simulación de que ocurrió un latrocinio». Anderson do Carmo murió tras recibir más de 30 tiros cuando llegó al garaje de la casa en la que vivía con su familia en Niteroi, en Río de Janeiro), en lo que a priori parecía la consecuencia de un hurto, según informaciones del diario Folha de S. Paulo.

Desde el principio, Souza y sus hijos aseguraron que unos ladrones eran los culpables de la muerte del pastor. Sin embargo, la Policía siempre consideró que había una intención de acabar con la vida de la víctima y no únicamente de robarle. Poco después del asesinato, en el funeral, los agentes detuvieron a Flávio dos Santos, hijo biológico de la diputada, acusado de ejecutar los disparos que mataron al pastor. También ha sido detenido, según informa la radio brasileña BandNews, Adriano dos Santos Rodrigues, por su presunta implicación en el asesinato.

A Polícia Civil prende Adriano dos Santos Rodrigues (filho biológico de Anderson do Carmo), acusado de ter envolvimento na morte do pastor. Os agentes cumprem 9 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e em Brasília. pic.twitter.com/7ytoEAT15R