Francia refuerza la presencia militar en el Mediterráneo ante la escalada de tensión entre Grecia y Turquía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 13/08/2020 19:01 h

El presidente francés Emmanuel Macron ha ordenado reforzar la presencia militar de Francia en el Mediterráneo ante la escalada de tensión en la zona por la exploración de hidrocarburos en el mar por parte de Turquía en una zona que Grecia reivindica como suya. El refuerzo en apoyo de Grecia incluye el envío de dos aviones Rafale y dos buques.

El comunicado del Ministerio francés de Defensa señaló que, de forma inmediata y a nivel aéreo, ese refuerzo temporal se apoya este jueves en una escala en Suda, en el noroeste de la isla de Creta, de dos Rafale que estuvieron en Chipre del 10 al 12 de agosto para una maniobra, informa Efe.

En material naval, al portahelicópteros Tonnerre, de camino para ayudar a los libaneses, se unió esta pasada noche la fragata Lafayette, que zarpó de Larnaca, en el sur de Chipre, y efectuó un ejercicio naval con la marina griega.

La nota destacó que esta presencia militar tiene como objetivo «afirmar el compromiso de Francia a la libre circulación, a la seguridad de la navegación marítima en el Mediterráneo y al respeto del derecho internacional».

En una serie de tuits publicados en francés y luego en griego, Macron ha expresado su rechazo a la actuación unilateral turca que «está provocando tensiones» y su llamamiento a un «diálogo pacífico entre los vecinos y los alidados de la OTAN»

La situation en Méditerranée orientale est préoccupante. Les décisions unilatérales de la Turquie en matière d'exploration pétrolière provoquent des tensions. Celles-ci doivent cesser pour permettre un dialogue apaisé entre pays voisins et alliés au sein de l'OTAN. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2020

Las tensiones entre Turquía y Grecia en torno a la soberanía de las aguas territoriales y por la exploración de gas en el Mediterráneo oriental han aumentado por la reanudación de las exploraciones turcas de gas entre su costa de la provincia de Antalya y la isla de Chipre, un espacio en disputa.

El Ejército griego en «alerta máxima»

Ante el anuncio de Ankara de que el buque turco Oruç Reis comenzará las labores de exploración escoltado por embarcaciones militares, Europa, Estados Unidos e Israel han expresado su creciente preocupación por la situacion y el Gobierno griego ha puesto en nivel de alerta máxima a su Ejército.

«Nuestro país no amenaza a nadie, pero no va a permitir que nos chantajeen» expresó rotundamente el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en declaraciones recogidas por The Guardian. A esto añadió su preocupación por la posibilidad de que la constante presencia de fuerzas militares en las aguas del Mediterráneo Oriental resulten en algún tipo de incidente grave y advirtió del riesgo que esta situación supone.

En respuesta a la ayuda enviada desde Francia, Mitsotakis calificó al dirigente francés como un «verdadero amigo de Grecia y protector de los valores europeos y el derecho internacional».

Erdogan apela al diálogo a la vez que acusa a Macron de colonialista por su visita a Beirut

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló este jueves con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre el conflicto en el Mediterráneo oriental, en una conversación en la que insistió en su disposición al «diálogo» para llegar a un acuerdo.

Según informaron a Efe fuentes de Presidencia, el mandatario explicó a la jefa del Gobierno germano que prefería mantenerse dentro del marco de la ley internacional y basándose en los conceptos de equidad y diálogo.

«Turquía no aumentará las tensiones en el Mediterráneo. Es la mentalidad griega la que ignora a Turquía y a la República Turca del norte de Chipre», declaró el presidente turco.

Según informa Le Figaro, en lo referente al envio de ayuda por parte de Francia a Grecia, la prensa turca progubernamental acusó a Francia de «buscar la guerra». Por su parte, el presidente no hizo referencia directa al país galo en este sentido, aunque si criticó a «un país que no tiene costa en el Mediterráneo Oriental» para recordarle que no se crea «más grande de lo que es».

Sin embargo, en un discurso pronunciado en Ankara este jueves, Erdogan sí se dirigió a Macron, acusándolo de «querer restaurar el orden colonial» en Líbano, refiriéndose a su reciente visita a la capital del país, Beirut, tras la explosión en el puerto.