Unos 2.000 detenidos y 200 hospitalizados por las protestas en Bielorrusia

Al menos 2.000 personas han sido detenidas y 200 han sido ingresadas en hospitales tras una segunda jornada de protestas en Minsk y otras ciudades contra la reelección de Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia, en rechazo a «otros cinco años de dictadura» en palabras de la opositora exiliada en Moscú Veronika Tsepkalo.

«Me tuve que ir, ya que querían arrestarme. Lo que está ocurriendo en Minsk es terrible. Estamos siendo testigos de un derramamiento de sangre por orden de Lukashenko», explicó Tsepkalo. En estos dos días miles de manifestantes han sido detenidos, a lo que hay que sumar que en los hospitales hay más de 200 heridos.

«En la noche del 10 al 11 de agosto las protestas continuaron en varias ciudades, las mayores tuvieron lugar en Minsk, Brest, Mogilev y Novopolotsk», ha detallado Olga Chemodanova, portavoz de Interior, según informa la agencia de noticias oficial BelTA.

Chemodanova ha contado que hubo «enfrentamientos abiertos con la Policía» con ataques directos a agentes y coches patrulla. «Como resultado, 21 policías y efectivos del Ministerio de Interior resultaron heridos, cinco de los cuales están hospitalizados», ha indicado.

De acuerdo con su relato, los manifestantes llegaron a lanzar cócteles molotov y a levantar barricadas en las calles de Minsk. Tanto en la capital como en Novopolotsk, ha dicho, los agentes tuvieron que emplear equipos antidisturbios.

Más de 2.000 personas fueron detenidas por los altercados, mientras que el Ministerio de Sanidad ha asegurado que «más de 200 personas están ingresadas en hospitales», según un mensaje recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik y que hace balance de los últimos dos días de «manifestaciones callejeras no autorizadas».

En el inicio de las protestas una oenegé bielorrusa informó de la menos un muerto, decenas de heridos y más de 200 detenidos y el Gobierno, que inicialmente lo negó, acabó confirmando un fallecido, unos 50 heridos y más de 3.000 arrestados.

Las movilizaciones comenzaron el domingo por la noche, tras la victoria de Lukashenko, que consigue un sexto mandato no reconocido por la oposición, que ha denunciado que está siendo perseguida y que se ha cometido fraude electoral.

Los resultados oficiales de la votación dan la victoria con un 80 % de los votos a Lukashenko, muy por delante del 9 % obtenido por la principal líder de la oposición, Svetlana Tijanovskaya.

El exilio de la oposición

La propia Tijanovskaya, que tuvo que sustituir a su marido, el popular bloguero opositor Sergei Tijanovski, condenado en mayo por incitación a la violencia, se ha exiliado en la vecina Lituania tras las elecciones.

Tijanovskaya ha abandonado Bielorrusia durante la noche, a pesar de que el mismo lunes dijo que no lo haría, al no tener motivos para ello. En las últimas horas, ha emitido dos vídeos, en uno de los cuales parece reconocer la victoria de Lukashenko y pide deponer las protestas. Sus colaboradores creen que lo ha grabado bajo presión.

[[@twitter::

?? #Belarus "What's happening now is not worth a single lost life » Belarusian opposition leader Svetlana #Tikhanovskaya left the country for Lithuania. In her heartbreaking video address, Svetlana said ‘I wish no one the choice I faced.Kids are the most important thing in life' pic.twitter.com/kkO2MO33tM

]]

Svetlana #Tikhanovskaya has been kept by CEC for 7 hours yesterday, then she left Belarus and the video was released today. she reads the text from the paper. It was written there that people should not go on the streets. She was not free there, but people still are #belarus pic.twitter.com/bJotQRyXNT