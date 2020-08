Al menos un muerto y varios heridos por una explosión en Baltimore, Estados Unidos

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La explosión de una tubería de gas destruyó este lunes tres casas, mató a una mujer e hirió al menos otras dos personas, causando daños en un área extensa del noreste de la ciudad de Baltimore (Maryland), en el este de EE.UU., tal y como informó el Cuerpo de Bomberos.

La cadena de televisión estadounidense NBC ha publicado un vídeo en Twitter en el que se pueden observar los destrozos de la explosión, que afectó también a las viviendas vecinas y ha resultado en dos personas socorridas por los bomberos, que ahora se encuentran en estado crítico, y una mujer muerta, según informa la institución en su cuenta de la misma red social, en la que agregó que unidades de Operaciones Especiales de Socorro han llegado al lugar e iniciado la búsqueda y socorro de otros vecinos.

