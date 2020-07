Última hora de la pandemia en el mundo: China registra el mayor número de casos en cuatro meses y vuelve a implementar restricciones

SAUDI MINISTRY OF MEDIA HANDOUT

SAUDI MINISTRY OF MEDIA HANDOUT

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carolina Jerez Herrera L.L.

La Voz / Redacción 27/07/2020 19:43 h

Los casos globales por covid-19 ya superaron la barrera de los 16 millones luego de registrarse un importante aumento diario de contagios. La cifra actual ya alcanza los 16.264.048 casos, y son 648.966 las personas que han fallecido a causa del virus en todo el mundo.

Estados Unidos acumula el 26% de los contagios totales, con 4,2 millones de casos, lo que lo mantiene en el primer puesto de los países más afectados por la pandemia. Este número casi duplica al de Brasil, que ocupa el segundo puesto, con 2,4 millones de contagiados por coronavirus.

Los 10 países más afectados por la pandemia

Estados Unidos: 4,2 millones de contagiados y 146.935 fallecidos Brasil: 2,4 millones de casos y 87.004 fallecidos India: 1,4 millón de contagios y 32.771 muertos Rusia: 811 mil contagios y 13.249 víctimas mortales Sudáfrica: 445 mil contagios y 6.769 fallecidos México: 390 mil casos y 43.680 fallecidos Perú: 375 mil casos y 17.843 muertos Chile: 345 mil contagiados y 9.112 muertos Reino Unido: 301 mil casos y 45.837 fallecidos Irán: 291 mil contagiados y 15.700 víctimas mortales

Asia vuelve a implementar restricciones debido a fuertes rebrotes

China, país que fue el epicentro de la crisis sanitaria, registra el mayor número de casos de los últimos cuatro meses. Actualmente hay cerca de 14.000 personas en observación.

Por eso el gigante asiático ha tomado medidas para controlar la expansión del virus. Hong Kong registró cientos de contagios diarios durante la última semana, con dos víctimas mortales, por lo que ha vuelto a prohibir el servicio de comida en restaurantes, limitándose únicamente a la comida para llevar a domicilio. Además, se ha impuesto como obligatorio el uso de mascarilla en cualquier lugar público, aunque se esté al aire libre o realizando ejercicios.

Por otro lado, Japón ha presentado casi un millar de infecciones diarias. Desde la semana pasada, Tokio ha superado los 200 nuevos casos diarios. La gobernadora de la ciudad, Yirko Koike, el pasado jueves alertó sobre la situación sanitaria, solicitando a la población que se eviten reuniones de cualquier tipo. Sin embargo, el primer ministro, Abe Shinzo y el Gobierno del país, aseguraron que el sistema de salud está enfrentándose a la situación sin problemas y que no es necesaria la declaración de un nuevo Estado de Emergencia.

Por otra parte, Vietnam ha vuelto a implementar medidas de distanciamiento social y el cierre de negocios no esenciales, luego de haber detectado cuatro nuevos casos en la ciudad de Danang. Las autoridades sospechan que los contagios podrían haber llegado por inmigrantes ilegales provenientes de China. El Gobierno vietnamita afirmó que creen necesario implementar medidas más drásticas para controlar la pandemia, pero que no serán generalizadas

En otro escenario, Corea del Norte activó este domingo el Estado de Emergencia en la zona fronteriza de Kaesong, después de detectar a un hombre que podría estar infectado después de cruzar ilegalmente la frontera al país comunista tras tres años fuera. Este sería el primer caso detectado, y las autoridades han abierto una investigación para conocer cómo pudo cruzar la frontera, además de decretar estricta cuarentena a todas las personas que pudieron tener contacto con él.

Oxfam: la pandemia aumentará el número de pobres y desempleados en América Latina, pero también las fortunas

Un informe publicado por la organización humanitaria Oxfam, afirma que la pandemia de coronavirus aumentará la cantidad de pobres y desempleados en América Latina, pero que también incrementará las grandes fortunas de la zona. Según la organización, entre marzo y junio pasados, 73 multimillonarios de América Latina y el Caribe han aumentado sus fortunas en un total de 48.200 millones de dólares, el mismo período de tiempo en que la pandemia afectó gravemente a los territorios, según informa la agencia EFE.

De acuerdo a lo planteado por Oxfam, esta cantidad «equivale a un tercio del total de recursos previstos en paquetes de estímulos económicos adoptados por todos los países de la región» para auxiliar a los más pobres, a los desempleados y trabajadores informales durante la pandemia. Además, informó que dichos multimillonarios no se han visto afectados en ningún caso por la crisis económica provocada por la pandemia.

Brasil, el segundo país que más casos de coronavirus tiene en el mundo, cuenta con 42 multimillonarios, que desde marzo aumentaron sus posesiones en 34.000 millones de dólares, llegando a sumar 157.100 millones de dólares en sus patrimonios líquidos para inicios de julio.

«El covid-19 no es igual para todos. Mientras la mayoría de la población se arriesga a ser contaminada para no perder el empleo o comprar alimentos, los multimillonarios no tienen que preocuparse», aclaró la directora de Oxfam Brasil, Katia Maia. Además, agregó que los más ricos «están en otro mundo, el de los privilegios y las fortunas que crecen en medio de la que, tal vez, sea la mayor crisis económica, social y de salud del planeta durante el último siglo».

En el otro extremo se encuentran los 52 millones de personas que se calcula que volverán a la pobreza en dichas regiones, además de otros 40 millones que pasarán a ser desempleados.

Alemania estudia realizar test obligatorios para turistas de zonas de riesgo

En medio de los rebrotes de la pandemia, el Gobierno alemán se plantea implementar la realización de test obligatorios en los aeropuertos para los viajeros que lleguen de países catalogados como de riesgo. Esto luego que el ministro de Cancillería, Helge Braun, se declarara a favor de que exista una «mayor obligatoriedad» en medidas que podrían impedir un aumento de contagios. En cuanto a los test, Braun manifestó que los test voluntarios solo alcanzan al sector de la población que ya es cuidadoso.

Varios políticos del país alemán se han declarado a favor de la medida, como el jefe del grupo parlamentario de los conservadores bávaros (CSU), Alexander Dobrindt, y el líder del partido liberal FDP, Chistian Lindner. Este último incluso afirmó que los turistas deberían «admitir la posibilidad de pagar ellos mismos la prueba».

Dentro de la lista de los países de riesgo se encuentran cerca de 130 regiones del mundo, dentro de los que se encuentran EE.UU., Turquía, Israel, y Luxemburgo, el único miembro de la Unión Europea por ahora.

El pasado viernes, los encargados de Sanidad del Gobierno federal y de los estados federados acordaron que los pasajeros que provengan de alguno de los países de dicha lista, tendrán la posibilidad de someterse a un test de covid-19 gratuito en el aeropuerto. De esta manera, se podrían evitar la cuarentena obligatoria de 14 días. Además, todos los pasajeros que lleguen al país podrán solicitar voluntariamente una prueba, pero no se realizaría en el aeropuerto, sino a través de sus médicos de cabecera o centros sanitarios, en un plazo de 72 horas desde su llegada.

Esta medida ya se lleva a cabo en los aeropuertos de Múnich, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Núremberg y Dortmund, y durante esta semana comenzará a implementarse también los restantes.

Brasil cumple cinco meses de pandemia sin control

El 26 de febrero, Brasil registró su primer caso de coronavirus, el primero dentro de América Latina. Durante estos cinco meses, el país ha visto pasar tres ministros de Salud y se ha convertido en el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo.

Cuando el virus hizo su llegada a Brasil, el médico Luis Henrique Mandetta estaba a cargo del Ministerio de Salud, pero fue destituido por defender las cuarentenas, que eran censuradas por Jair Bolsonaro. Luego, el oncólogo Nelson Teich ocupó el cargo en el organismo de Salud, pero duró tan solo un mes hasta que decidió renunciar tras negarse a liberar el tratamiento de covid-19 con cloroquina, recomendado por el presidente brasileño pero sin aval científico. Finalmente, llegó el general Eduardo Pazuello, con una amplia experiencia en logística pero ninguna en salud, y que decidió hacer caso a las órdenes del mandatario.

La pandemia del coronavirus generó problemas entre la salud y la economía, y esta disyuntiva afectó fuertemente a Brasil, que durante los últimos tres años creció un 1% anual. Además, la crisis provocada por el covid-19 ha acabado con unos ocho millones de puestos de trabajo, llevando al país a tener unos 20 millones de desempleados.

El país del carnaval ha sufrido grandes consecuencias por causa de la pandemia llevando incluso a cancelar sus tradicionales fiestas de fin de año, manteniendo en el limbo a sus conocidos carnavales. Sin duda, un período que los brasileños tendrán difícil de olvidar.