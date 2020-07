Trump cancela finalmente su convención republicana por el coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carmen G. Mariñas, F. E.

Redacción 24/07/2020 14:18 h

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado finalmente cancelar la Convención Nacional Republicana que iba a tener lugar el próximo mes en Jacksonville, debido a la pandemia del coronavirus.

En un primer momento esta iba a celebrarse en Charlotte (Carolina del Norte), pero las autoridades admitieron que no podían garantizar la seguridad sanitaria en un evento así, por lo que sugirieron limitar el aforo. Por este motivo, el equipo de Trump decidió trasladarla a Jacksonville, donde cuenta con el apoyo del alcalde y del gobernador de ese estado, Florida.

A pesar de esta reorganización, con la pandemia descontrolada en su país, tras rebasar los 4 millones de contagios, Trump ha tenido que cancelar su convención. Las recientes encuestas que censuran su gestión de la crisis han provocado un giro de 180 grados en su discurso. Primero aceptó finalmente la necesidad de utilizar mascarillas y después instó a los jóvenes a evitar multitudes, dos frentes que ha estado criticando desde hace meses. Además, admitió que no todas las escuelas podrán abrir el próximo otoño.

Con esta decisión, Trump reenuncia a una gran fiesta de su partido en la que pretendía relanzar su candidatura a pocas semanas de las elecciones. Aunque los intentos por llevarla a cabo fueron constantes. Primero fue el cambio de localización, pero una vez ya estaba prevista su celebración en Jacksonville, los organizadores siguieron buscando la manera de evitar su cancelación.

Según informa The Washington Post, anunciaron que administrarían tests diarios de coronavirus a los miles de delegados, donantes y miembros de medios de comunicación para evitar el riesgo de contagio, y luego sugirieron trasladar parte de las celebraciones a espacios abiertos.

Finalmente, con las encuestas en contra (un 62% de los ciudadanos de Florida se opone a la convención) y su adversario Joe Biden aumentando su popularidad en estados clave, los asesores de Trump le insistieron para que cambiara su estrategia.

«Les he dicho a mi equipo que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido recientemente, el brote en Florida. Tengo que proteger a los americanos, es lo que siempre he hecho y lo que siempre haré» declaró Trump en relación a la cancelación de la convención. Florida acumula más de 385.000 casos confirmados y 5.518 muertes. En ese estado se han superado los 10.000 contagios diarios en 11 de los últimos 14 días.

Después de meses criticando a los demócratas por seguir las indicaciones de expertos sanitarios, el presidente ha acabado adoptando estas mismas medidas. Este anuncio, según sus asesores, mejorará su popularidad entre los estadounidenses, demostrando así que se toma en serio el covid-19 y la pandemia.

Una campaña readaptada al coronavirus

Pese a que los grandes eventos de la convención que debían tener lugar en Jacksonville los días 25, 26 y 27 de agosto quedan cancelados, Trump dijo que los delegados republicanos siguen citados el día 24 en Charlotte para oficializar su candidatura a la reelección en los comicios del 3 de noviembre.

Aún así, Trump dará un discurso de aceptación, aunque no será ante miles de personas, por lo que su equipo ya se encuentra trabajando en un la posibilidad de montar un escenario y retransmitir el evento virtualmente, sin multitudes.

Esa solución también ha sido la elegida por los demócratas, que iban a celebrar la convención en la que nominarán al exvicepresidente Joe Biden como candidato presidencial en julio, pero en un alarde de optimismo cuando la pandemia parecía bajo control en Estados Unidos pospusieron el evento para agosto, en la semana previa a la republicana.

Sin embargo, hace un mes también se rindieron a la evidencia de que reunir a miles de personas bajo un mismo techo es inviable en estos momentos y pidieron a sus 4.000 delegados que cancelasen sus planes de viaje a Milwaukee.

Aunque las delegaciones estatales no acudirán al evento, cuyas votaciones serán virtuales, la parte de los discursos sí será presencial, incluido el de Biden, y tendrá lugar en Milwaukee.