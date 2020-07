«Justicia para Antonia», el caso de violación que sacude a Chile

0

La Voz de Galicia

23/07/2020

«El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer», una frase que el colectivo chileno LasTesis se encargó de mostrar al mundo en noviembre pasado con la intervención «Un violador en tu camino» y que ayer tomó más sentido que nunca para las mujeres chilenas. La Justicia dispuso para Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, arresto domiciliario y orden de alejamiento de la víctima, pero no prisión preventiva. El caso ha estremecido a Chile y son miles de personas las que piden «Justicia para Antonia», la joven que se quitó la vida después de la violación.

El caso

El 17 de septiembre de 2019, Antonia Barra, joven chilena que tenía 21 años, asistió a una discoteca en la ciudad de Pucón, en el sur de Chile. Allí habría comenzado a ser acosada por Martín Pradenas, de 28 años.

«Martín la llevaba del brazo y Antonia iba apoyada mirando hacia arriba. No sé si estaban conversando o si estaba desorientada», señaló al Ministerio Público un amigo de Barra, la última persona en verla.

El canal chileno CHV tuvo acceso a un vídeo clave de la investigación, donde se ve a Antonia siendo llevada por Pradenas, aun cuando ella ejercía resistencia. Ante esto, el Servicio Médico Legal informó que la alteración en la forma de caminar, la falta de equilibrio y reflejos, indicaban que Antonia se encontraba bajo «alguna sustancia depresora del sistema nervioso central… Esto permite deducir que la persona presenta un grado de tal afectación psicomotora que altera sus capacidades de consentir en el área sexual y de defenderse activamente».

A la mañana siguiente, Antonia se despertó en una cabaña con Pradenas sobre ella. Le gritó que se apartase, se vistió y se fue.

Durante casi un mes la joven guardó silencio, hasta que el 12 de octubre llamó al móvil de su exnovio, Rodrigo Canario, relatándole la situación de acoso y violación que había sufrido. Canario grabó la llamada, la insultó y reenvió la grabación.

Según mensajes de WhatsApp que Antonia le envió a amigos y que han sido investigados, la joven expresó que tenía miedo a realizar una denuncia de los hechos por cómo se lo tomarían sus padres.

Al día siguiente de ser difundida la conversación con Canario, el 13 de octubre de 2019, Antonia Barra se suicidó.

Antecedentes: cuatro abusos más y eliminación de evidencia

Los hechos ocurridos y la historia de Antonia comenzaron a divulgarse a través de redes sociales en busca de justicia. Pero el 16 de junio fue cuando tomó fuerza, después de que un dictamen judicial ordenase a la familia de la joven no divulgar información de Pradenas, además de eliminar todas las publicaciones en redes sociales donde se le acusaba de haberla violado. Frente a esto, comenzó a ser tendencia la etiqueta «Martín Pradenas Violador», junto a cientos de fotos del hombre de 28 años.

Al conocerse el caso, salieron a la luz cuatro denuncias más hacia Martín Pradenas por causas de acoso sexual y violación. La primera denuncia se debía a un hecho ocurrido en noviembre de 2010, donde habría abusado sexualmente de una joven de 16 años. La segunda, se corresponde a un hecho similar ocurrido en diciembre de 2012, donde otra menor de 13 años habría sido también víctima de Pradenas: se la llevó contra su voluntad y sufrió tocamientos sexuales. Dos años después, otra joven, de 19 años, habría sufrido abusos por parte de Pradenas cuando ella estaba en estado de ebriedad y durmiendo. La cuarta denuncia data de noviembre de 2018, cuando otra joven de 20 años, al estar en estado de ebriedad no pudo oponer resistencia y habría sido violada por él.

Dos de estos casos fueron sobreseídos por estar prescritos, es decir, fueron suspendidos al haber transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron, según avala la ley chilena. Los otros casos restantes se desestimaron por «no contar con antecedentes para configurar los casos». Solo se dio por acreditada la violación a Antonia Barra.

Además de estas denuncias, la investigación del caso dilucidó que Pradenas se infiltró en un grupo de WhatsApp que tiene como propósito buscar justicia para la joven.

«El imputado, después del 13 de octubre, pide y logra ser agregado al grupo de WhatsApp ‘Justicia para Antonia', dando un nombre falso y así poder tener acceso y saber todo lo que hacía el grupo», afirmó Alejandro Guzmán, uno de los abogados querellantes de la familia Barra, durante la audiencia realizada este martes.

El acusado además ocultó información a la investigación. El abogado señaló que Pradenas habría borrado las conversaciones que tuvo con Antonia Barra los días posteriores al hecho, y que «destruye el teléfono, ocultando la evidencia de fotografías que eventualmente podrían existir, fotos que pudo haber tomado el imputado a la víctima. Son elementos que tratábamos de buscar, sin embargo, esa pericia no fue posible porque el propio imputado destruyó la evidencia».

Además, tras un informe policial donde se reconstruyó un perfil de su infancia, la Fiscalía solicitó un peritaje psicológico de Pradenas. Él se negó y se acogió a su derecho de guardar silencio.

«No» a la prisión preventiva

El pasado martes comenzó el juicio de Martín Pradenas, acusado por violar y abusar sexualmente de Antonia Barra. La sesión se realizó de manera online por motivos sanitarios, y fue posible seguir el caso en directo.

En ella, el abogado defensor de Martín Pradenas, Gaspar Calderón, cuestionó la perspectiva de género. «¿Por qué se prefiere la perspectiva de género y no la justicia y el equilibrio?», señaló. Junto a ello, Calderón justificó la forma de actuar del acusado y cuestionó el estado de Antonia al haber estado bebiendo alcohol en los momentos previos a la violación: «No le ofreció trago, no bebió nada con ella. Por lo tanto, la embriaguez, el estado etílico es de ella, ahí no participó Martín Pradenas».

Ante estos dichos, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile señaló a través de su cuenta de Twitter que «la perspectiva de género es la clave para lograr la justicia».

Que miles de personas hoy estuviésemos atentas a la audiencia de formalización de #MartinPradenas, solo da cuenta de que no vamos a tolerar más violencia de género ni complicidad. En delitos sexuales, la perspectiva de género es la clave para lograr justicia.#JusticiaParaAntonia pic.twitter.com/ZTJCR9InaY — Asociación de Abogadas Feministas Chile (@Abofemcl) July 21, 2020

Finalmente, el juez del caso, Federico Gutiérrez, determinó que existen fundamentos para acreditar la violación en el caso de Antonia. Sin embargo, se rechazó la prisión preventiva, y ordenó un arresto domiciliario total, la prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima.

Ante esto, el abogado de la familia de Antonia, indicó que no comparte la resolución ya que «basta que un solo delito de violación se tenga por acreditado por parte del tribunal para hacer que la medida de prisión preventiva sea la idónea». Afirmó, además, que en los pasos a seguir deberán apelar a un tribunal superior para analizar los antecedentes, como lo es la Corte de Apelaciones de la zona. Para ello se fijó un plazo de 120 días para la investigación de los hechos.

Tras el rechazo de prisión preventiva por parte del tribunal, la tarde del pasado miércoles se registraron manifestaciones y cacerolazos en la ciudad de Temuco, en los exterioreres de la casa en que vive Martín Pradenas. Ante estos movimientos, el colectivo chileno Lastesis compartió en su cuenta de Twitter un llamamiento a reproducir la canción «Un violador en tu camino», dedicada, durante la tarde de ayer, a Pradenas.