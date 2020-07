Última hora de la pandemia en el mundo: Rusia anuncia que las pruebas de su vacuna son un éxito

0

La Voz de Galicia

20/07/2020

La pandemia del covid-19 continúa al alza a nivel mundial. La cifra actual de casos es de 14.313.657, y son 602.777 las personas que han fallecido a causa del virus en el mundo.

El país con más contagios y muertes continúa siendo EE.UU., que registra el 23% de los casos totales en el mundo, con 3,7 millones de contagiados y más de 140.000 muertos. Por otra parte, América ya acumula 7,3 millones de casos y 305.000 muertes, y Europa supera los tres millones de contagios con 206.000 fallecidos, siendo estas las zonas más perjudicadas por el coronavirus.

Los diez países más afectados por la pandemia

Estados Unidos: 3,7 millones de contagiados y 143.000 fallecidos Brasil: 2,1 millones de casos y 79.533 fallecidos India: Un millón de contagios y 27.497 muertos Rusia: 777.000 contagios y 12.427 víctimas mortales Sudáfrica: 364.000 contagios y 5.033 fallecidos Perú: 354.000 casos y 13.187 fallecidos México: 344.000 casos y 39.184 muertos Chile: 331.000 contagiados y 8.503 muertos Reino Unido: 295.000 casos y 45.358 fallecidos Irán: 274.000 contagiados y 14.188 víctimas mortales

Rusia anuncia el éxito de las pruebas clínicas de una vacuna contra el covid-19

El ministerio de Defensa ruso anunció este lunes que la fase de pruebas clínicas de una vacuna contra el covid-19 resultó exitosa. Los responsables de los estudios, realizados en conjunto con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, informaron que esta mañana fue dado de alta un segundo grupo de voluntarios.

«Los resultados de los análisis muestran de manera inequívoca que todos los voluntarios desarrollaron una respuesta inmunitaria como resultado de la vacuna», aseguran. La medicación no habría causado complicaciones ni efectos secundarios o reacciones indeseadas. El pasado 23 de junio fueron vacunados los voluntarios, y el 4 de agosto serán sometidos a un análisis de control para confirmar los resultados y la inocuidad de la vacuna.

En cuanto al proceso, el ministerio destacó que las pruebas clínicas de la vacuna se realizaron realizadas en el Hospital Militar Central Burdenko de Moscú «en estricta concordancia con la metodología científica y la legislación vigente, sin acortar los plazos de la investigación, a fin de evitar riesgos posteriores».

Bolsonaro, infectado de covid-19, recibió a cientos de seguidores en los jardines de la residencia oficial

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa desafiando el coronavirus y el pasado domingo recibió a cientos de simpatizantes en los jardines del Palacio da Alvorada, la residencia presidencial. A pesar de padecer el virus, el mandatario se acercó a pocos metros de sus seguidores.

Los simpatizantes, muchos de ellos sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social, permanecieron durante varias horas en las afueras del palacio en una vigilia convocada por líderes evangélicos para pedir por su salud, a lo que el presidente decidió salir a encontrarlos.

«Vamos a caminar con la pandemia, vamos a salir de esta. Tenemos un excelente equipo de ministros, principalmente el de Salud (el general Eduardo Pazuello), y se está dando todo para que, rápidamente, vamos construyendo el futuro de Brasil», declaró Bolsonaro, con la mascarilla bajada para hablar. El mandatario destacó además que no cree que el Congreso apruebe la ley contra las noticias falsas, que impone penas severas y otorga más poder a las investigaciones. «No vamos a perder nuestra libertad de expresión», afirmó.

«La renovación (en el Congreso) es natural, hasta para el cargo de presidente si es el caso, pero ustedes están aquí y hacen movimientos democráticos para demostrar que su voto en 2018 va a valer hasta 2022 y si es para cambiarlo entonces cambiarlo en las urnas», hizo énfasis el presidente brasileño.

Trump pide fijarse más en la situación de México que en la de EE.UU. y agradece la construcción del «muro»

Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la pandemia en el mundo, pero su presidente, Donald Trump, ha vuelto a minimizar este impacto. En una entrevista el pasado domingo, el mandatario afirmó que el tiempo le dará la razón, que la enfermedad del coronavirus «desaparecerá», y pidió que los medios se fijen más en la situación de covid-19 en México, y menos en la de EE.UU.

«¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México», afirmó.

EE.UU registra once veces más casos y casi cuatro veces más muertes por covid-19 que México, cuyas cifras se acercan a los 340.000 contagios y más de 38.000 fallecimientos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Durante la entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó que EE.UU. se ha convertido en «la envidia del mundo» en cuanto a la detección de contagios, atribuyendo la aceleración de la cifra al número de test que se hacen en el país. Además, destacó que muchas de las infecciones contabilizadas «ni siquiera deberían ser (consideradas como) casos», ya que «muchos de esos casos son gente joven que se curaría en un día. Tienen un poco de resfriado y lo contabilizamos como un test», declaró.

Chile registra 2.082 contagios en 24 horas y ministro afirma que continúa la mejoría

Chile es el octavo país con más contagios por coronavirus en el mundo. El pasado viernes, la zona metropolitana de Santiago cumplió nueve semanas en cuarentena, aunque algunos barrios del centro de la ciudad llevan encerrados desde marzo en uno de los confinamientos más largos del mundo. En las últimas 24 horas, el país latinoamericano registró 2.082 nuevos casos de covid-19, lo que lo lleva a un total de 330.930 contagiados, mientras que en el balance diario del ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que «continúa la leve mejoría».

En cuanto a la cifra de fallecidos, el Informe Epidemiológico publicado este domingo, declaró 8.503 decesos por Covid-19 confirmados, mientras que hay 3.932 muertes sospechosas.

Luego del balance, el presidente Sebastián Piñera junto a las autoridades de salud, dieron a conocer el plan de desconfinamiento «Paso a Paso», el cual será detallado durante los próximos días. A pesar de ello, se adelantó que dentro de las fases intermedias del plan, llamadas «Transición» y «Preparación», podrán retomarse las actividades económicas no esenciales del país. Esto, luego de que la Cámara Chilena de la Construcción publicara un mensaje pidiendo a las autoridades que se pueda retornar a la actividad con condiciones o resguardos sanitarios.

En Venezuela, medio centenar de trabajadores del canal estatal de televisión dan positivo, al igual que el jefe de Gobierno de Caracas

Darío Vivas, jefe de Gobierno de Caracas y vicepresidente de Movilización del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que se ha contagiado de coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente chavista de 70 años escribió «Me dirijo al heroico pueblo de Caracas como responsable de dirigir y acompañar las políticas del Gobierno de Distrito Capital. Informo que he resultado positivo a la prueba del PCR para Covid-19. Les oriento a acatar los llamados del presidente Nicolás Maduro». En otro mensaje, aclaró que se encuentra aislado y cumpliendo el tratamiento.

La ciudad de Caracas actualmente padece uno de los peores brotes de la enfermedad. En las últimas 24 horas se han detectado 396 casos, de los cuales 241 corresponden a la capital venezolana, el 61 % del total.

Dentro de estos contagios, al menos 45 corresponden a trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), considerado como voz del Gobierno de Nicolás Maduro. Tras esta cifra, Jorge Rodríguez, vicepresidente y ministro venezolano de Comunicación, afirmó que se está realizando «el barrido epidemiológico del total de personal de la planta»

«Tendremos, para todas y todos, los mayores cuidados médicos y personales», agregó Rodríguez. Finalmente, aclaró que los trabajadores «contrajeron la infección en cumplimiento estricto de su deber de informar al pueblo venezolano».

En varias ocasiones el canal estatal ha emitido informaciones acerca de la situación del país, diferentes actos de Gobierno transmitidos en vivo, incluyendo algunas con el presidente Nicolás Maduro. En dichas ocasiones, afirmaron que habían adoptado numerosas medidas sanitarias al realizar su trabajo. Tanto fue así, que emitieron un reportaje acerca de ellas, dentro de las que incluían la toma de temperatura en la entrada, la utilización de gel hidroalcohólico, uso de un pequeño arco de desinfección. Además de ello, explicaron que los trabajadores dormían en las inmediaciones del canal para evitar contagios.