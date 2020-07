La sobrina de Trump acusa a su tío de narcisista y le pide que dimita:  «No está preparado para ser presidente»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN / AGENCIAS 18/07/2020 17:36 h

Mary Trump vio morir a su padre, Fred, el hermano mayor del actual presidente de Estados Unidos en 1981. Casi cuatro décadas después, no se resigna a que «un narcisista traumatizado por su padre» pueda ser reelegido como presidente de su país. Por ello, ha recogido en un libro todas sus vivencias con el magnate y se ha convertido en una de las protagonistas de la larga precampaña estadounidense. Para ello, empieza fuerte y ya pide la dimisión del presidente.

Así lo declaró en una entrevista exclusiva en la cadena estadounidense ABC, en la que habló de su libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man [Demasiado, pero nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo].

El texto retrata a Trump como un narcisista sin principios que adoptó el engaño como «modo de vida» tras quedar traumatizado por su padre y cree que, tras haber sido «pervertido por los problemas profundamente arraigados de la familia, mi tío estaba destinado a convertirse en un hombre completamente incapaz de liderar este país, y es peligroso permitirle que lo haga».

El libro fue lanzado originalmente por la editorial el pasado 28 de junio pero, tras atravesar varios problemas judiciales, acaba de ser publicado en EE.UU. y llegará a España en agosto.

Mary Trump, doctora en psicología clínica, es hija de Fred Trump Jr., que fracasó en su intento de encargarse de los amplios negocios inmobiliarios del patriarca de la familia y acabó muriendo, con 42 años, de una enfermedad relacionada con el abuso del alcohol. «Murió solo en el hospital y esa misma noche Donald se fue al cine», relata la autora.

El libro muestra una representación mordaz del presidente en ejercicio, en gran parte dibujada, dice Mary Trump, por sus propios recuerdos, conversaciones con miembros de la familia y documentos legales, financieros y familiares.

Además, asegura que el magnate reconvertido en político ha estado tan recluido la mayor parte de su vida adulta, gracias a la fortuna de su padre, que «no hay forma de saber si prosperaría, o incluso sobreviviría, él solo en el mundo real».

Mary Trump, que no tiene relación con el núcleo de la familia Trump desde hace años, también describe a su tío como un producto de un padre extremadamente dominante, Fred Trump, a quien siempre quiso complacer.

A Donald le fue bien en el negocio de su padre y esquivó los desprecios de su progenitor, según Mary, porque su personalidad era útil para los objetivos del patriarca, a quien describe como un «sociópata»: «Eso es lo que hacen los sociópatas: se apropian de otras personas y les usan para sus propios fines, de forma despiadada y eficiente, sin tolerancia hacia la disconformidad o la resistencia».

Cuenta, además, que Fred Trump limitó el acceso de Donald a sus propios sentimientos, por lo que «pervirtió las percepciones del mundo de su hijo y dañó su habilidad de vivir en él».

Se adentra asimismo en varios detalles de la vida del presidente estadounidense, como el hecho de que Trump hizo que otra persona realizara sus propias pruebas de acceso universitarias, que recibieron una puntuación tan alta que le llevaron a ser admitido en la prestigiosa escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania.

La autora revela, por otra parte, que la propia hermana del mandatario, Maryanne Trump Barry, le describió como un «payaso» cuando anunció su candidatura a la presidencia, y se mostró sorprendida por el apoyo recibido por los cristianos evangelistas en EE.UU., ya que el magnate «no tiene principios. ¡Ninguno!».

«La única vez que Donald fue a la iglesia fue cuando estaban ahí las cámaras», dijo la hermana de Trump a la autora del libro durante una comida en el 2015.

El tío de Mary, Robert Trump, hermano menor del presidente, instó sin éxito a un tribunal a bloquear la publicación del libro. Y otro intento legal para impedir que la autora promocionara públicamente el texto también fracasó. Según las alegaciones de la familia Trump, el libro viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump.

Según la publicidad de la editora de la obra, Simon & Schuster, la obra revelará «cómo Donald adquirió comportamientos retorcidos y valores como estos: El valor financiero es equivalente a la autoestima, los humanos solo son valorados en términos económicos». «No se alienta el responsabilizarse de sus propios fallos. Engañar es una forma de vida», agrega la publicidad, en la que también se ha revelado la solapa posterior del libro, en la que se describe cómo el presidente de EE.UU. creció sin el cuidado ni el cariño de su padre, Fred.

Simon & Schuster también ha descrito el libro de Mary Trump como un retrato «revelador y acreditado de Donald Trump y la familia tóxica que lo creó».