Última hora de la pandemia en el mundo: Portugal identifica 161 rebrotes por coronavirus

La Voz de Galicia Ana Isabel Loaiza Esther Rodríguez D.S.

17/07/2020 17:10 h

Las cifras globales de coronavirus baten un nuevo récord al sumar 249.800 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, se registran más de 13,8 millones de personas contagiadas y más de 589 mil víctimas mortales, según el balance global publicado este viernes a las 9.00 horas por la Universidad Johns Hopkins.

La preocupación por los nuevos rebrotes y la alerta de una segunda ola de coronavirus ha llevado a los gobiernos a tomar medidas más drásticas, si bien muchos buscan evitar el regreso al confinamiento total. Israel anunció el cierre de los negocios no esenciales, mientras que el presidente colombiano propone «cierres focalizados» para no afectar la reapertura económica. Por su parte, el mandatario británico anunció inversiones en sanidad.

A la par de que los gobiernos analizan las circunstancias y toman decisiones, regiones como la capital japonesa o Colombia baten récords diarios en cifras.

Los países con mayores contagios

Estados Unidos: 3,57 millones de contagios y 138.359 decesos Brasil: Más de 2 millones de positivos y 76.688 fallecidos India: Supera el millón de infecciones y las 26 mil muertes Rusia: 751.612 casos y 11.920 fallecidos Perú: 341.586 positivos y 12.615 muertos Sudáfrica: 324.221 contagios y 4.669 fallecidos México: 324.041 positivos y 37.354 decesos Chile: 323.698 personas contagiadas y 7.290 muertos Reino Unido: 294.116 casos y 45.204 víctimas mortales Irán: 267.061 positivos y 13.608 decesos

Lisboa suma más de un centenar de rebrotes

La situación en la capital portuguesa sigue siendo preocupante. Desde hace más de un mes concentra más del 80% de los nuevos contagios diarios, que suelen superar los 300 casos. De momento el país luso ha identificado 161 brotes. De estos, más de un centenar se localizan en la región de Lisboa.

En esta parte del país permanecen vigentes restricciones para las zonas más afectadas: 19 distritos municipales mantienen la situación de calamidad y el «deber de recogimiento», por el que los ciudadanos solo deben salir de casa para actividades esenciales como trabajar o comprar. Estas limitaciones estuvieron vigentes en todo el país hasta el 14 de julio. El resto del área metropolitana de Lisboa está en estado de contingencia, con restricciones horarias nocturnas para los establecimientos.

El resto del país se encuentra en estado de alerta, solo con medidas de protección y distancia social que no afectan sustancialmente al día a día de los ciudadanos. Portugal suma ya 47.765 contagiados, 1.679 fallecidos y 32.476 recuperados. Los primeros dos positivos se detectaron el pasado 2 de marzo.

La segunda ola de coronavirus hace que Israel endurezca las restricciones

El Gobierno israelí aprobó este viernes endurecer las restricciones debido a la segunda oleada de Covid-19. Esto implica que se cerrarán restaurantes, negocios no esenciales e incluso las playas. Con estas medidas, el Gobierno israelí busca frenar el número de contagios y evitar un nuevo confinamiento que vuelva a paralizar la actividad económica del país, cuyo desempleo desde febrero ha pasado de un 3,3% a un 21%.

Los fines de semana, que son los viernes y sábado en este país, solo se permitirá la apertura de los comercios esenciales. Estos son: las tiendas de comestibles y de productos higiénicos, farmacias, ópticas y negocios de telecomunicaciones. Sin embargo, por el momento, no habrá restricciones al movimiento de personas, excepto el cierre ya instaurado en los barrios más afectados por la pandemia.

El resto de negocios y espacios tendrán que cerrar, incluidos los mercados al aire libre, centros comerciales, salones de belleza, peluquerías, librerías, museos, zoológicos y las piscinas o atracciones turísticas. Además, a partir del próximo fin de semana, las playas también se clausurarán para evitar aglomeraciones de bañistas.

Los restaurantes no podrán abrir ningún día, salvo para servir a domicilio. Los gimnasios, que fueron reabiertos esta semana, solo tienen permitida la apertura si en ellos entrenan atletas profesionales. Por otra parte, las reuniones estarán restringidas a veinte personas en espacios abiertos y diez en lugares cerrados. En las oficinas públicas, las plantillas se reducirán al 50%, y cerrarán los comedores para empleados.

Las medidas aún están pendientes de ser aprobadas en el Parlamento y entrarán en vigor esta misma tarde. El primer ministro, Benjamín Netanyahu aseguró ayer que se estaba haciendo todo lo posible para evitar un cierre total. «Trabajamos al ritmo del coronavirus. No tenemos muchas opciones» afirmó.

Israel roza los 2.000 nuevos casos diarios, cifra que se puso de límite para volver al cierre total. El país culminó con una rápida reapertura a finales de mayo su salida de una primera fase del virus, más bien suave.

Tokio supera el récord de contagios diarios

La capital de Japón, Tokio, ha registrado una vez más este viernes el máximo diario de casos de coronavirus con 293 positivos. Esta es la cuarta vez que sucede esto en tan solo diez días. Estos nuevos casos elevan el total de afectados por el virus en la ciudad a 8.933. El número de contagiados en Tokio supera los 286 y se inserta dentro de una tendencia al alza que empezó poco después del levantamiento del estado de emergencia en todo el país a finales de mayo.

Ante esta situación, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, decidió el pasado miércoles elevar la alerta médica a su nivel máximo. Además, instó a los 14 millones de residentes de la ciudad a que se abstuvieran de realizar cualquier viaje no esencial a otra zona del país. El Gobierno se ha visto obligado a excluir a Tokio de sus planes de turismo veraniego. Por lo tanto, quedará al margen de los descuentos habituales en los desplazamientos dentro del país.

Además, este jueves Japón también alcanzó un máximo nacional diario con 623 casos, la cifra más alta desde finales de abril. El país asiático suma, hasta ahora, cerca de 22.800 positivos y más de 980 fallecidos.

Colombia bate récord diario mientras que el presidente anuncia que la cuarentena total «no es sostenible»

El país suramericano identificó durante el último día 8.037 nuevas infecciones, así como 215 decesos. Colombia no había alcanzado números tan altos en un día, por lo que batió un doble récord. De esta manera, las cifras totales se elevan a 173.206 infectados y a 6.029 las víctimas mortales.

Por su parte, el presidente Iván Duque ha defendido que la estrategia del confinamiento «no es sostenible en el tiempo», motivo por el que rechazó imponer una cuarentena total en Bogotá, la región más afectada, a pesar de que los profesionales sanitarios lo solicitaran. La capital colombiana y la zona más poblada del país tiene cerca de 57 mil personas contagiadas con covid-19.

En vez de eso, Duque propone un proceso de «cierres focalizados» para identificar los núcleos de contagio sin necesidad de interrumpir la reapertura de la actividad productiva. «El pensar que la única alternativa sea solamente el confinarse pues, claramente, no es para Bogotá (...) no es la solución», afirmó el presidente en declaraciones a Radio Uno y recogidas por Europa Press. Duque, quien reconoció que el coronavirus no desaparecerá en un futuro cercano, insistió en que no puede haber ningún dilema entre la actividad económica y la salud.

Boris Johnson destinará 3.000 millones de euros para sanidad

Reino Unido, el país europeo más afectado por la pandemia, se prepara para hacer frente a una segunda ola de covid-19. Los científicos creen que esta ola podría ser más grave que la primera, que hasta la fecha suma más de 292 mil contagiados y unos 45 mil fallecidos. Las predicciones de una segunda ola estiman que dejaría unos 120 mil fallecidos en invierno, por lo que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado que destinará más de tres mil millones de euros a sanidad.

El propósito es utilizar ese dinero para para proveer de mayor capacidad hospitalaria al servicio nacional de salud, que al inicio de la pandemia denunció la falta de equipamientos de protección personal y de pruebas diagnósticas. Johnson detalló que la financiación se destinaría a mantener abierto, al menos hasta marzo, el hospital de campaña de Nightingale que fue creado para proveer de más camas al sistema sanitario. También se busca continuar con los tratamientos rutinarios de los pacientes y conseguir el objetivo de realizar 500 mil tests diagnósticos diarios en noviembre, según recoge EFE.

NHS Providers, la organización que representa a las entidades dentro del sistema público de sanidad, pidió «claridad urgente» al Ejecutivo sobre lo que cubrirán estos fondos y precisó que el sistema «necesita más que eso», pues las inversiones anunciadas no son suficientes para afrontar el «triple de presión» que se espera que soporte el sistema público.

Finalmente, el primer ministro británico también anunció que el 1 de agosto publicarán más detalles para habilitar que las empresas decidan sobre la posibilidad de implementar el teletrabajo o de garantizar la actividad presencial de forma segura. El propósito de todas estas medidas es «permitir un retorno a la normalidad» en torno al mes de noviembre, que permita reactivar la dañada economía «a tiempo para la Navidad», sostuvo Johnson, condicionado por la evolución de la pandemia.