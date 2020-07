Última hora de la pandemia en el mundo: Australia decreta el confinamiento de Melbourne durante seis semanas

0

La Voz de Galicia Carolina Jerez Herrera

07/07/2020 17:27 h

La pandemia continúa sumando contagios. En las últimas 24 horas se registraron 167.900 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva la cifra mundial a más de 11,6 millones de positivos y más de 538.000 fallecidos. Estados Unidos encabeza la lista de muertos, con 130.306, seguido de Brasil que, aún así, figura también como el país con más pacientes recuperados. Por otra parte, India superó los 700.000 casos, y Sudáfrica se convierte en el primer país africano en sobrepasar la barrera de los 200.000 contagios.

Y los rebrotes también se hacen notar. Israel enfrenta una violenta segunda oleada. Australia ha decretado un confinamiento de seis semanas en Melbourne por la misma causa.

LOS 10 PAÍSES CON MÁS CASOS EN EL MUNDO

Estados Unidos: 2,93 millones de casos y 130.306 fallecidos Brasil: 1,6 millones de positivos y 65.487 víctimas mortales India: 719.664 contagios y 20.000 fallecidos Rusia: 686.852 contagios y 10.280 muertos Perú: 305.703 positivos y 10.772 fallecidos Chile: 298.557 contagios y 6.384 fallecidos Reino Unido: 287.290 casos y 44.321 víctimas mortales México: 261.750 contagios y 31.119 fallecidos España: 251.789 positivos y 28.388 muertos Irán: 243.051 casos y 11.371 fallecidos

India suma 22.252 contagios en 24 horas

El país asiático continúa su tendencia al alza y ya ocupa el tercer puesto de los países más afectados en el mundo. Las regiones con mayor número de contagios son el estado de Maharashtra, Tamil Nadu y Delhi, sumando entre ellas unos 427.000 casos.

Actualmente registra sus peores datos desde el inicio de la pandemia con 719.664 contagios en todo el país.

Israel se enfrenta a una violenta segunda oleada

A penas se empezaban a registrar los primeros casos en febrero y el país tomó medidas rápidas para evitar la propagación. Cuando solo tenían 277 contagios y ningún fallecido, Israel ya tenía cerrados los bares, centros comerciales, restaurantes y otros comercios, además de limitar las reuniones públicas y realizar clases educativas de manera virtual. Esto lo llevó a una rápida vuelta a la normalidad, pero le jugó en contra. La última semana Israel presentó un crecimiento exponencial en la cantidad de casos diarios, registrando más de 1.100 nuevos casos diarios.

A pesar de la situación actual, los ciudadanos continúan sus rutinas con normalidad. Y aunque sus fronteras continúan cerradas, las familias están viajando por el país debido a la temporada de vacaciones, informa agencia EFE.

«Considerando la cantidad de infectados, el hecho de que están dispersos por todo el país y el que no sepamos donde están los focos de contagio actualmente, ya no podemos controlarlo», afirmó Eli Waxman, líder de un panel de expertos que asesora al Gobierno de dicho país.

Sudáfrica se convierte en el primer país africano en sobrepasar los 200.000 casos

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, reconoció este lunes que «aunque la tasa de mortalidad por COVID-19 es baja en Sudáfrica en comparación con el resto del mundo, el creciente número de contagios es una advertencia contra la complacencia», informa agencia EuropaPress. Además, hizo un llamado a seguir las medidas de prevención, protegerse con las acciones diarias, mantener a salvo a los más vulnerables como a los adultos mayores, evitar visitar y contactos innecesarios con ellos.

Australia decreta confinamiento en Melbourne tras rebrote y Nueva Zelanda suspende reservas de vuelos internacionales

Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia con alrededor de 5 millones de habitantes, se someterá a partir de la medianoche del miércoles a un confinamiento de seis semanas tras un rebote de la COVID-19.

Las autoridades locales anunciaron este martes la medida recomendada por Sanidad con el fin de controlar la expansión de los nuevos casos detectados, muchos de los cuales se han producido por contagios locales y varios en focos desconocidos.

Este rebrote, que comenzó a agravarse hace dos semanas y que ya sobrepasa los 1.000 casos, es atribuido al incumplimiento de las medidas de restricción en los centros de cuarentena establecidos para los viajeros procedentes de extranjero.

«Estamos en una posición más precaria, de mayor reto y potencialmente más trágica que donde estuvimos hace unos meses», dijo el jefe del Ejecutivo del estado de Victoria, Daniel Andrews.

Además del área metropolitana de Melbourne, el gobierno regional también ordenó el aislamiento del municipio rural de Mitchell, de unos 44.000 habitantes.

Por su parte, Nueva Zelanda es uno de los países más exitosos en la lucha contra el covid-19 desde el inicio de la pandemia, y la mayoría de sus contagios provienen de personas que vienen del exterior, con solo 22 casos activos. Es por esto que la aerolínea Air New Zealand decidió suspender temporalmente las reservas de vuelos internacionales con destino a Nueva Zelanda para ayudar al control de la propagación del coronavirus.

Estados Unidos se acerca a los 3 millones de contagios

El país americano superó los 130.000 fallecidos por coronavirus en el marco de un repunte de casos, lo que ha provocado críticas a la gestión de la pandemia por parte del presidente Donald Trump.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., detalló que durante los últimos cuatro días el país ha superado la barrera de los 50.000 casos diarios.

El mandatario afirmó este sábado que frente al coronavirus, Estados Unidos está «de camino a una formidable victoria». A lo que agregó «nos ha golpeado esta terrible plaga de China y ahora estamos cerca de conseguir salir de ella peleando», afirmando que el país «va a ser más grande de lo que jamás haya sido».

Por su parte, el jefe de Gabinete estadounidense, Mark Meadows incidió en que la economía no puede parar con un confinamiento.

Chile reconoce un desfase de más de 600 muertos en cifras por coronavirus

El Gobierno de Chile reconoció que existe un desfase en el número de fallecidos a causa de Covid-19. Hasta este lunes se contaba 6.384 víctimas informadas, pero el departamento estadístico del Ministerio de Salud aclaró que son 7.057 los decesos contabilizados.

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) informó el domingo que además hay 3.102 muertos «probables» que no cuentan con pruebas pero que aparentemente habrían fallecido con síntomas atribuibles a la COVID-19. Es por esto que entre el número de confirmados y los sospechosos, se llegaría a 10.159 decesos desde el inicio de la pandemia.

Frente a esto, el Ministro de Salud, Enrique Paris, declaró que no hay que confundir, «No son 10.000 fallecidos, son 7.057 y reconocemos la diferencia. La cifra del DEIS tiene mucho más aporte de datos, pero no son 10.000, insisto en eso, los datos probables no están confirmados todavía». Luego de asegurar que trabajarán para armonizar ambos informes, afirmó que la tendencia es «optimista» y que la cantidad de casos positivos en los exámenes se ha reducido en un 19%.

Brasil tiene el mayor número de fallecidos en el mundo

El epicentro latinoamericano de la pandemia registra una tasa de mortalidad de 31,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país con más fallecidos a causa de coronavirus a nivel mundial.

A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud declara que se han recuperado 927.292 pacientes, suponiendo el 57,1% del total de infectados.

Las zonas más afectadas del país brasileño se concentran en Sao Paulo, Ceará y Río de Janeiro, sumando entre ellas cerca de 567.426 casos confirmados y 33.313 fallecidos.

Perú pasa de 100 a casi 2.000 ventiladores mecánicos para COVID-19 en 4 meses

El frágil sistema de salud pública de Perú se encuentra inmerso en una carrera contrarreloj por aumentar los equipos de ventilación mecánica y ampliar las unidades de cuidados intensivos. Ya sea importados desde el extranjero, donados por empresas o con prototipos propios, el país latinoamericano se busca multiplicar estos equipos mediante cualquier iniciativa que pueda ayudar a incluir más respiradores para los casos más graves de contagio.

En el mes de marzo, cuando se confirmó el primer caso de covid-19 en Perú, el país contaba con tan solo 100 camas reservadas para UCI, lo que contando con 32 millones de habitantes, suponía un respirador por cada 320.000 personas. En tan solo cuatro meses, debieron aumentar este número en un 95%, sin contar con la inversión necesaria en el ámbito de salud.