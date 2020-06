El juez rechaza la petición de Trump y autoriza la publicación del libro de su exasesor Bolton

0

20/06/2020 20:04 h

Un juez federal rechazó este sábado la petición del Departamento de Justicia del Gobierno del presidente Donald Trump para impedir la publicación del libro de su exasesor de seguridad nacional John Bolton, del que se conocen extractos y que es muy crítico con el mandatario.

«Aunque la conducta unilateral de Bolton genera graves preocupaciones sobre seguridad nacional, el Gobierno no ha establecido que una orden restrictiva sea un remedio apropiado», indicó el juez Royce C. Lamberth.

Lamberth remarcó que «por razones que difícilmente necesitan ser mencionadas, el tribunal no ordenará el secuestro y destrucción de unas memorias políticas», en referencia al anuncio de la editorial de que ya habían sido enviadas más de 200.000 copias para su venta en todo el país.

El Departamento de Justicia también había solicitado al juez encargado del caso que impidiese que la editorial, Simon & Schuster, y las librerías distribuyesen estos ejemplares.

El Gobierno abrió esta semana un litigio contra Bolton para evitar que el libro vea la luz el próximo martes (fecha prevista de publicación), alegando que contiene información clasificada.

Finlandia, parte de Rusia

Medios estadounidenses filtraron ya algunos extractos del libro de Bolton, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: memorias de la Casa Blanca), que ofrece la imagen de un Donald Trump que se deja influir por líderes internacionales y que ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.

En su libro, Bolton sostiene que en sus decisiones políticas, Trump siempre da prioridad a su reelección por encima del interés nacional y también que tiene inclinación «por hacer favores personales a dictadores que le gustan».

El abogado de Bolton, Charles Cooper, argumentó que el libro no contiene ningún material confidencial y que su cliente ha trabajado con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante meses para permitirles revisar el contenido.

Trump estalla en Twitter

Tras conocer la sentencia, Trump estalló en las redes sociales contra su antiguo asesor, a quien ha calificado de «hombre despreciable, que ha fracasado en su misión para proteger América, que nunca más debería servir en un Gobierno».

«Estaba acabado hasta que le rescaté y le di una oportunidad, para luego violar la ley al divulgar información clasificada (en enormes cantidades). Debe pagar un precio altísimo por esto que ha hecho, como otros tantos antes que él. ¡Esto no debería volver a pasar!», denunció el presidente.

Bolton ha sido el asesor de Seguridad Nacional que más tiempo ha estado junto a Trump, pero en septiembre del 2019 abandonó el cargo por sus cada vez más evidentes diferencias con el presidente.

Entre otros detalles, Bolton asegura en su libro que Trump pidió personalmente a su homólogo chino, Xi Jinping, ayuda para ser reelegido en las próximas elecciones, previstas para el 3 de noviembre. Bolton relata que en una reunión de la Cumbre del G-20 en Osaka de 2019, Trump «asombrosamente» dirigió la conversación hacia las elecciones estadounidenses, aludiendo a «la capacidad económica de China para afectar a las campañas en curso, rogándole a Xi que se asegurara de que ganara».