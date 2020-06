El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca dice que Trump «no es apto» para ocupar el Despacho Oval

0

La Voz de Galicia

18/06/2020 20:01 h

El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton aseguró este jueves que no cree que el presidente, Donald Trump, sea «apto» para ocupar el Despacho Oval, en una de sus críticas más frontales contra el mandatario y que llega en plena promoción del libro en el que repasa las sombras de sus 17 meses como asesor.

«No creo que sea apto para el puesto. No creo que tenga la capacidad para realizar este trabajo», afirmó Bolton, en el adelanto de una entrevista con la cadena ABC en la que declaró que Trump carece de cualquier tipo de hoja de ruta para defender los intereses del país.

Según Bolton, solo le preocupa «lo que es bueno para la reelección de Trump», lo que hace que cualquier tipo de planteamiento a largo plazo «quede apartado». En este sentido, explicó que el presidente está muy interesado por la reacción que pueda tener la prensa y por escenas simbólicas, como la reunión organizada junto al líder norcoreano, Kim Jong Un, en la frontera entre las dos Coreas.

Bolton ha sido el asesor de seguridad nacional que más tiempo ha estado junto a Trump, pero en septiembre del 2019 abandonó el cargo —dimitió o fue destituido, en función de quién cuente la historia— por sus cada vez más evidentes diferencias con el presidente.

«Es un mentiroso», replicó Trump en declaraciones a The Wall Street Journal, ya con todos los medios haciéndose eco de la sucesión de críticas que Bolton encadena en su libro.

Trump también señaló, en declaraciones a su cadena de referencia, Fox News, que Bolton «ha incumplido la ley» haciendo públicos los extractos de su libro antes de la publicación oficial del mismo. El Gobierno ha presentado una denuncia para tratar de impedir su difusión, argumentando que el exasesor incumple acuerdos de confidencialidad y pone en peligro la seguridad nacional.

Petición de ayuda a Xi Jinping

John Bolton asegura en su libro que el presidente pidió personalmente a su homólogo chino, Xi Jinping, ayuda para ser reelegido en las elecciones del 3 de noviembre.

Bolton relata que en una reunión del G-20 en Osaka en el 2019, Trump «asombrosamente» dirigió la conversación hacia las elecciones estadounidenses, aludiendo a «la capacidad económica de China para afectar a las campañas en curso, rogándole a Xi que se asegurara de que ganara».

«Me resulta difícil identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi tiempo en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por los cálculos de reelección», explica Bolton, que insiste en que Trump aduló de forma personal a Xi durante la cumbre.

El presidente agita la bandera del miedo y asegura que Biden «aboliría la policía»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este jueves que el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, «aboliría la policía» si consiguiese la victoria en las elecciones del próximo mes de noviembre.

«Él no va a estar gestionando nada», apuntó Trump, en una entrevista concedida a la cadena de televisión conservadora Fox News. «Las personas que le rodean abolirán la policía y la segunda enmienda [de la Constitución, que garantiza el derecho a llevar armas] muy rápido. No tendrán ustedes la segunda enmienda y muchas otras cosas que ustedes no tendrán y que les gustaría tener», auguró el actual inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje de Trump llega en un momento en el que el país está todavía marcado por las manifestaciones de protesta contra el racismo y la violencia policial por la muerte del ciudadano negro George Floyd, que murió a manos de la policía el 25 de mayo en Mineápolis.

Trump se refirió también a la ocupación de la asamblea del estado de Washington, en la ciudad de Seattle, por parte de manifestantes antirracistas y recalcó que esa acción es «una desgracia», por lo que sugirió una intervención del Gobierno federal para desalojarlos y retomar el control de la institución. «Iremos allí si ellos quieren y lo recuperaremos muy rápido», afirmó. «Nunca se debería haber permitido que se enconara la situación», subrayó. «Es escandaloso para nuestro país», denunció.

Políticos «débiles» al mando

El mandatario de Estados Unidos criticó, en este sentido, al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, y al alcalde de Seattle, Jenny Durkan, a los que tildó de «débiles» y responsabilizó de «crear un precedente que nunca antes se había creado en este país».

«Las personas que están ocupando esta increíble propiedad inmobiliaria son obviamente muy buenos con propiedades inmobiliarias», ha argumentado, en referencia a los manifestantes. «Quizá son mejores de lo que yo era, porque no pagan nada. Simplemente lo ocupan y a la policía de alguna manera le han dicho que no esté allí», reiteró.

Trump también reaccionó a los cargos presentados contra el exagente de policía de Atlanta Garret Rolfe por haber matado al ciudadano negro Rayshard Brooks la semana pasada y dijo que espera que tenga «un trato justo» porque considera que «la policía no ha sido bien tratada» en Estados Unidos estos días.

«Pensé que era una situación terrible, pero uno no se puede resistir a un agente de la policía», indicó, en referencia al altercado que precedió a la muerte del ciudadano afroamericano. «Ya saben, si tienen un desacuerdo, [con la policía] hay que abordarlo después del hecho. Fue algo muy, muy triste. Si lo mira de verdad, estaba fuera de control. Toda la situación estaba fuera de control», explicó Trump a la audiencia de Fox News.