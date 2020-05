Johnson insiste en defender a su asesor, pese al desplome de su popularidad

0

La Voz de Galicia J. F. Alonso

londres / e. la voz 28/05/2020 12:34 h

Pasar página y olvidar el escándalo que envuelve a su asesor estrella. Es lo que pidió este miércoles Boris Johnson a los diputados, incluidos los de su propio partido, ante los cuales rechazó abrir una investigación independiente contra Dominic Cummings, para determinar si se saltó o no el confinamiento.

El primer ministro británico insiste en defender al cerebro de la campaña del brexit, pese a que su popularidad se desploma día a día, diluyendo la abrumadora victoria que logró en las urnas hace apenas cinco meses. Un sondeo del diario The Times revela que la ventaja de los tories frente a los laboristas ha caído nueve puntos en solo una semana (44 % frente a 38 %), el colapso más abrupto en más de una década.

No habrá investigación

«No creo que ahora una investigación sea un buen uso del tiempo público. Estamos trabajando para reducir el coronavirus», afirmó el primer ministro británico ante el comité de enlac del Parlamento, instancia que reúne a los presidentes de las distintas comisiones de la Cámara de los Comunes.

Asimismo rechazó publicar las pruebas presentadas por Cummings para probar que no rompió ninguna regla, pese a que reconoció que es de «gran interés». ¿La razón? «Creo que es mejor que demos por superado el tema», dijo, obviando que ya son más de 40 los diputados tories que le han pedido que se deshaga de su asesor. No obstante, Johnson no solo defendió a su asesor si no que negó que su comportamiento menoscabe la estrategia de su Gobierno frente al covid-19.

Una visión que contrasta con lo dicho por el jefe de la policía de West Midlands, David Jamieson, quien denunció que sus agentes han detectado un aumento en las infracciones de las normas de distancia social. «Si está bien que lo haga Cummings, entonces también podemos hacerlo nosotros», está ha sido la respuesta que sus agentes han recibido de los transgresores.