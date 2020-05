El escándalo Cummings crece y provoca la primera dimisión en el Gobierno de Johnson

0

La crisis política que vive Boris Johnson por culpa de su asesor estrella, Dominic Cummings, no para de crecer. Las explicaciones que el controvertido estratega del brexit tuvo que dar el lunes por saltarse el confinamiento no han servido para apaciguar las aguas. Todo lo contario. La caída de la popularidad del premier se acentúa, cada vez son más los diputados tories que piden la cabeza de Cummings y la crisis ya ha llegado al Gobierno, provocando la primera dimisión.

El subsecretario de Estado para Escocia y miembro del Partido Conservador, Douglas Ross, presentó ayer su renuncia en desacuerdo con las explicaciones del asesor, a las que respondió con dureza. «Tengo muchos votantes que no pudieron despedir a sus seres queridos, familiares que no pudieron pasar el luto juntos y personas que no pudieron visitar a sus parientes enfermos porque siguieron las directrices del Gobierno. Yo no puedo, en buena fe, decirles a todos que se equivocaron y que un asesor del primer ministro actuó bien», afirma Ross en su carta de renuncia.

El malestar en la bancada conservadora en el Parlamento no deja de aumentar y ya son 24 los diputados que han pedido a Johnson que despida a su asesor. Algunos de ellos, como el exministro de Salud Jeremy Hunt acusaron a Cummings de violar tres normas del confinamiento. El veterano Roger Gale instó al Comité 1922, la todopoderosa instancia que puede nombrar y destituir al líder del partido, que se interese en el asunto y exija al premier que se deshaga de su mano derecha, una demanda que le reiteraron en una carta que firmó toda la oposición, expecto el Partido Laborista.

Cada vez son más los británicos que exigen la salida de Cummings. Las explicaciones del asesor, que negó haber violado norma alguna y culpó a los medios de la crisis, ha provocado que aumentará en siete puntos el porcentaje de ciudadanos que exigen su dimisión, al pasar de 52 a 59 %, según la encuesta de este martes de YouGov. Incluso uno de cada dos británicos que votaron a favor del brexit exige su salida del Ejecutivo.